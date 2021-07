Las albóndigas con colmenillas de Candela Restaurante, un manjar que degustar en el corazón de Chamartín Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 13:22 h (CET) Las albóndigas son uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española Pocos son los que se resisten a ellas y menos lo que pueden evitar mojar pan en su deliciosa salsa. Sí, se trata de las albóndigas, ese manjar que traslada a la infancia y al aroma de las que preparaba la abuela. Es imposible igualar el sabor de las que cocinaba la matriarca de la familia, pero Candela Restaurante trae unas de las mejores albóndigas que degustar en Madrid ¡impresionantes!

Candela Restaurante se ha ganado un merecido hueco en el corazón de los madrileños con una propuesta que recupera la esencia, la calidez y las recetas propias de las casas de comidas de siempre. Su carta, inspirada en la cocina madrileña, está cuidada y sin florituras. En ella, se encuentran desde platos para compartir y picar en la barra hasta propuestas más ‘de cuchara’, de esas que requieren sentarse en buena compañía para disfrutarlas con calma y sin agobios. Precisamente, uno de sus platos estrellas son las albóndigas con colmenillas, tiernas y con un sabor a setas embriagador.

Candela Restaurante supone la vuelta al ruedo de José María Ibáñez, alma de Semon durante 13 años, que ejerce aquí de chef ejecutivo aportando su dilatada experiencia en comedores de la talla de Jockey y Akelarre, su filosofía culinaria de respeto al producto y a la tradición y algunas de sus recetas más célebres, como las albóndigas con colmenillas, sin duda uno de los hits de esta nueva enseña. Al frente de sus fogones se encuentra el gallego Pedro González Rial, exjefe de cocina el algunos de los restaurantes del Grupo Oter, mientras que de la partida de dulces y de darle el toque más contemporáneo a la propuesta se ocupa su segundo, Jorge Pérez-Juste, formado en El Celler de Can Roca. Este gran equipo rubrica una cocina honesta y de temporada, que pone por delante un producto excepcional y donde todo se elabora en el propio restaurante.

Amén de las citadas albóndigas, en Candela Restaurante no pueden pasarse por alto la ensaladilla rusa con langostinos, las croquetas de jamón o el matrimonio de anchoas, trío que da fe del nivel culinario del restaurante. Tampoco las alcachofas crujientes, los calamarcitos de potera con mayonesa de lima elaborados con tres harinas que dan como resultado un rebozado muy especial, los huevos con trufa o la tortilla de patatas estilo Betanzos. Y mucho menos deben dejar de probarse el rabo de toro –al estilo cordobés y sin harina–, sus impecables callos a la madrileña –con pata, mucho morro y el punto justo de picante–, el foie micuit hecho en casa o un académico steak tartar elaborado a la vista del cliente y acompañado de patatas suflé. Platos, todos ellos, que remiten a la memoria culinaria de la capital, a sus grandes comedores burgueses, a la cocina de los hogares y al tapeo más castizo. También sobresalen su degustación de ibéricos, los arroces –a banda, de bogavante, de rabo de toro y boletus y fideuá negra con chipironcitos y langostinos–, las carnes –entrecot de vaca vieja madurada, Tomahawk Steak, milanesa de ternera, solomillo con foie, etc.– y los postres, todos de manufactura casera, entre los que destacan la torrija de chocolate blanco con culis de tofe de plátano y helado de canela, la tarta de queso, el coulant de chocolate, la tarta fina de manzana y el tiramisú.

Dirección: calle Uruguay, 1. Madrid

Teléfono: 91 457 90 73

Email reservas: reservas@candela.madrid

Abierto de lunes a domingo: de lunes a sábado comidas y cenas; y domingo sólo comidas

Horario de cocina en barra: ininterrumpido

Precio medio barra: 25 €

Precio medio restaurante: 45 €

