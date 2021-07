Las bebidas que van a triunfar este verano 2021 por TodoRon.es Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 12:46 h (CET) ¿A quién no le gusta el buen ron? No es raro encontrar amantes del ron. ¿Cuántas recetas y mezclas se conocen acerca de esta bebida? Aquí se explican unas cuantas para que se pueda disfrutar de esta bebida preferida para muchos de diferentes maneras ¿Amantes del ron y con ganas de conocer unos cuantos cócteles perfectos con esta bebida?

El cóctel será este verano 2021 la bebida más consumida por excelencia. El cóctel tiene origen en el siglo XIX cuanto Antonio Peychaud, un farmacéutico de Nueva Orleans tenía costumbre de ofrecer bebidas creadas por el mismo con ingredientes de sus islas natales que era, el azúcar, coñac y varias especias.

Los cócteles se pueden clasificar de las siguientes maneras:

Cócteles aperitivos: estos cócteles deben ser cortos, amargos o secos. Están compuestos por ingredientes que suelen ser cítricos-.

Cócteles digestivos: son cortos y están compuestos por ingredientes con un sabor más dulce como la cereza, granadina y fresa. Estos ingredientes lo que hacen es facilitar la digestión.

Cócteles reconstituyentes: estos cócteles están compuestos por ingredientes como el tomate que son alimentos nutritivos.

Cócteles de media tarde: estos se caracterizan por ser cócteles que se toman y sirven entre comidas.

Cócteles refrescantes: son cócteles que sustituyen zumos de frutas y son generalmente más consumidos en verano.

Cócteles de invierno: estos están compuesto por bebidas con un alto nivel de alcohol.

Estos son los instrumentos más usados a la hora de preparar cócteles:

Cocteleras: existen don tipos de cocteleras. Está la europea que contiene 3 piezas y la americana compuesta de 2 piezas, un vaso de acero inoxidable y un vaso Boston.

Vasos mezcladores: es un simple vaso de acero inoxidable que está preparado para mezclar cócteles, estos van acompañados junto con una cuñara de bar y un colador en forma de espiral.

Exprimidores: este utensilio está diseñado únicamente para exprimir frutas como el mango.

Vasos medidores: estos son de acero inoxidable y se usan para medir el alcohol que se quiere introducir en el cóctel.

Coladores: su función principal es que al servir el cóctel se tiene que evitar que se cuelen ingredientes no deseados. El más utilizado es el de espiral y el de malla.

Cucharas: se utilizan para remover todos los ingredientes del cóctel y crear así una mezcla homogénea.

A continuación, se van a dejar 3 recetas muy populares y fáciles de preparar que contienen ron:

Mojito

El mojito tiene su origen a finales del siglo XVI. El corsario Francis Drake preparó una bebida que contenía agua ardiente, azúcar, menta y limón. Esta bebida ayudaba en aquella época a combatir dolores estomacales y prevenir cólera.

Esta bebida se hizo famosa en el país de Cuba que la llamaban “Draquesito”.

Posteriormente el agua ardiente fue sustituida por el ron y ya paso a llamarse esta bebida Mojito, este nombre proviene de Mojo que quiere decir mezcla.

Para preparar el mojito se necesitan 4 cl de ron (blanco), 3 cl de jugo de lima, 6 hojas de hierbabuena, 2 cucharaditas de azúcar de caña, hielo picado y un poquito de soda al gusto.

La preparación de este cóctel es muy sencilla, implemente hay que añadir a un vaso la hierbabuena, el azúcar y la lima y picarlo todo bien. A continuación, se añaden los demás ingredientes y removemos todo.

Piña colada

La piña colada tiene su origen en el siglo XIX ya que un pirata llamado Roberto Cofresí repartía entre todos sus compañeros del barco una bebida compuesta por piña, coco y ron blanco. De aquí surgió la piña colada. Después de morir en 1825 se perdió la receta, aunque hay muchos mitos que dicen que esto no es así.

La piña colada tiene su propio país ya que es la bebida nacional en Puerto Rico, el 10 de junio se celebra el Día Internacional de la Piña Colada pero no se sabe quien decidió que esto fuese así. Se celebra en cuba un festival con música y espacio de arte un festival en honor a la piña colada.

Posteriormente este cóctel se hizo famoso por todo el mundo después que el músico Rupert Holmes lanzara

Para preparar la piña colada se necesitan 3 cl de ron blanco o ron dorado añejo, 3 cl de crema de coco, 9 cl de jugo de piña y un poco de hielo picado. Para su preparación se ponen todos los ingredientes junto con el hielo picado en un recipiente, lo mezclamos y agitamos todo y listo.

Mai Tai

El Mai Tai fue inventado en 1944 en California en el restaurante de Trader Vic. Se dice que un comerciante inglés llamado Victor J. Bergeron lo creó al esperar un día la visita de unos amigos. Cuando uno de esos amigos lo probó dijo: “Maitai roa” que quiere decir “lo mejor” de allí su nombre.

De este cóctel existen varias recetas. Aquí se va a dejar la más popular.

Para la preparación del Mai Tai necesitamos 4 cl de ron blanco, 2 cl de ron oscuro, 1,5 cl de curaçao de naranja, 1 cl de jugo de lima y granadina y hielo picado.

Para la preparación de este cóctel simplemente se tienen que añadir todos los ingredientes en un recipiente junto con el hielo y removerlo bien. Para finalizar se puede añadir un poco de azúcar para suavizar el fuerte sabor del cóctel.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wedding planner la profesión que ha resistido a la pandemia, por Imagina tu Boda Las albóndigas con colmenillas de Candela Restaurante, un manjar que degustar en el corazón de Chamartín Tres de cada seis españoles desconocen como tratar el agua de su piscina, según el estudio de Flipr Funko lanza Snapsies en España: el juguete coleccionable que fomenta la diversidad y la creatividad Las bebidas que van a triunfar este verano 2021 por TodoRon.es