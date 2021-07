Más de 40 empresas eligen a Aitana en 2021 para migrar, implantar o mejorar su ERP de Microsoft Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 10:10 h (CET) La exitosa metodología de trabajo de este Gold Partner de Microsoft y sus más de 40 años dedicados a soluciones de gestión les ha permitido ofrecer a sus clientes diferentes opciones, siempre atendiendo a sus requisitos, tiempo de proyecto e inversión. De esta forma, en el primer semestre de este año ya se han posicionado como uno de los partners nacionales con más conocimientos en el ERP de Microsoft La consultora tecnológica Aitana lleva casi 20 años siendo Gold Partner de Microsoft y durante todo este tiempo ha ayudado a cientos de empresas a mejorar sus procesos de negocio. Gracias a su experiencia, los profesionales que integran la empresa y las certificaciones que ha conseguido, se han posicionado como uno de los partners nacionales con más conocimientos en el ERP de Microsoft.

En este sentido, su metodología de trabajo les ha permitido ofrecer a los clientes diferentes opciones, siempre atendiendo a sus requisitos, tiempo de proyecto e inversión. Así, no solamente han realizado nuevas implantaciones, sino que también han llevado a cabo migraciones de versiones obsoletas y no soportadas por Microsoft, del que fuera conocido hace muchos años como Navision o Dynamics NAV (ahora Dynamics 365 Business Central).

Además, tras la implantación, este partner tecnológico continua dando soporte a las empresas, llevando a cabo mejoras de procesos en todas las áreas del ERP. Desde finanzas y proyectos, hasta compras, ventas, almacén y producción.

En lo que se lleva de este 2021 y gracias a la confianza depositada en Aitana y en sus expertos, han logrado implantar, migrar o mejorar el ERP de Microsoft en más de 40 empresas nacionales e internacionales. "Aitana siempre ha sido el primer partner en España en implementar las novedades de Microsoft. Nuestra principal motivación es ayudar a nuestros clientes en el proceso de mejora y digitalización empresarial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado y como Beta Tester de Microsoft estamos continuamente validando la última funcionalidad que nos ofrece el fabricante para ponerla a disposición de nuestros clientes", ha subrayado Jorge Torres, director general de la consultora tecnológica.

Reimplantaciones y migraciones de NAV a Business Central

Cualquier software o sistema de gestión que no goce de actualizaciones periódicas está abocado al fracaso. Las razones son claras: dejará de ser compatible con otras soluciones que siguen renovándose, de encontrar soluciones a problemas imprevistos, de contar con parches de seguridad, de actualizaciones de la defensa contra el malware, o de recibir actualizaciones para los nuevos requerimientos legales.

Desde Aitana, siempre han animado a sus clientes a actualizarse a la última versión del ERP de Microsoft, en la actualidad Dynamics 365 Business Central. No solamente por las mejoras obvias que el software posee, sino también por los problemas que se evitan al utilizar un sistema actualizado.

Durante este 2021 han realizado migraciones de distintas versiones de NAV a Business Central. Por ejemplo, la empresa de cine y televisión Plano a Plano o la multinacional Italpanelli han migrado su NAV 2013 al nuevo ERP de Microsoft. Lo mismo ha hecho Caltex, aunque esta organización estaba en la versión de NAV 2016. Destaca también, el caso de éxito logrado con FASI (Fundació Acció Social Infància) que ha logrado reducir tiempos, mejorar la comunicación entre sus equipos y optimizar la eficacia de su gestión interna.

Además de estas migraciones, este partner Gold de Microsoft ha realizado reimplantaciones de la solución. Este ha sido el caso de Tornillería Aragonesa que se encontraba en un NAV 2.0 o Turris Panem con un NAV 2018.

Nuevas implantaciones de Business Central

Las empresas que no cuentan con un ERP o están descontentos con el que tienen actualmente están apostando de forma decidida por el nuevo y más moderno ERP de Microsoft, Dynamics 365 Business Central. Desde Aitana, no solamente les ayudan en esta implementación, sino que les acompañan durante este proceso y les forman para que sean completamente autónomos, ayudándoles en la gestión del cambio.

Así, han realizado implantaciones en Lubrimed, BCN Vision, Polymer Characterization, Aplicaciones y tratamientos de sistemas, Comercial electro industrial, FFS Equipos urbanos o Partylandia.

Mejoras de procesos empresariales

Por otra parte, y en este primer semestre de 2021, Aitana también ha optimizado funcionalmente las soluciones de sus clientes. En este sentido, no solamente han mejorado su ERP atendiendo a las distintas áreas que afectan a la gestión de las empresas, sino que les han incorporado nuevas soluciones integradas con su Dynamics NAV / Business Central.

H&H Idrospania, por ejemplo, además de hacer una reimplantación a Business Central, ha mejorado su solución añadiendo extensiones que potencian la funcionalidad estándar del ERP como iDynamics EDI (intercambio electrónico de documentos) o iDynamics Commissions (gestión de las comisiones comerciales).

Por otra parte, Betelgeux ha implantado el módulo de producción y la solución Document Capture (gestión documental), BCN Vision ha implementado Expense Management (gestión de gastos de viaje) y Turris Panem ha optado por iDynamics Warehouse para revolucionar la gestión de sus almacenes.

También mencionar, que la eFactura ha sido la solución de factura electrónica elegida por Logicalis y Club Internacional del Libro, y que la solución iDynamics SII ha sido escogida por Nuova Sesac y Alfa Dyser, entre otros, para cumplir con el Suministro Inmediato de Información de la AEAT.

Cambios de partner

Otra de las tareas en las que se focaliza Aitana es en la transformación digital de empresas que buscan un partner puntero con experiencia en las últimas tecnologías. Las empresas siempre quieren estar a la última en soluciones tecnológicas y, en este sentido, desde esta compañía presente en 8 ciudades españolas, ofrecen a sus clientes la experiencia y el conocimiento de más de 40 años dedicados a la implantación de soluciones de gestión.

En estos últimos seis meses han sido muchas las empresas que han escogido a Aitana para acompañarles en su proceso de digitalización. Tal es el caso de Industrial de suministros para el mármol, Norclean, Inveravante, Despacho Prada y Asociados o GP Limite Andamur.

En total, en estos primeros seis meses de 2021 han acompañado a más de 40 empresas en sus proyectos de transformación digital basándose en soluciones de Microsoft Dynamics 365. Además, ahora la consultora Aitana pone a disposición de las empresas un programa de actualización de Dynamics NAV a Dynamics 365 Business Central para ayudarles en el proceso del cambio. "En Aitana, siempre hemos estado alineados con Microsoft y con la crisis de la Covid-19 y las necesidades de teletrabajo, hemos colaborado estrechamente con ellos para dotar a las empresas de herramientas modernas, que permiten trabajar desde cualquier lugar y con total seguridad", ha remarcado Daniel Segarra, director Ejecutivo de Aitana, quien ha finalizado afirmando que "en el último año y junto a Microsoft hemos conseguido romper la brecha digital y agilizar el proceso de digitalización empresarial."

