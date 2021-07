Santa y Bendita nace con el objetivo de ofrecer cocina a domicilio de calidad al alcance de todos Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de julio de 2021, 10:53 h (CET)

La mito de que pedir comida a domicilio equivale a elegir comida de mala calidad fue derrumbado con la llegada de Santa y Bendita a finales de 2020. Se basa en una alternativa madrileña para disfrutar de platos de primera calidad, elaborados a partir de los mejores ingredientes naturales y tan frescos como hechos en casa, que los chefs envían a oficinas y viviendas.

La carta se renueva cada viernes e incluye platos exquisitos para todos los gustos, preparados desde cero, es decir, partiendo de la mejor selección de insumos de la temporada en su estado natural, sin conservantes, colorantes, químicos, ni azúcares añadidos, con las técnicas más saludables, que permiten aprovechar al máximo los nutrientes de cada alimento.

La mayor calidad y el máximo ahorro con los tuppers saludables Los fogones de Santa y Bendita se encienden para recibir las carnes, granos, cereales, especies y vegetales más frescos, una unión de sabores que constituye la base de los tuppers sanos y de calidad. Los envases son fabricados con material 100% ecológico y compostable, un ejemplo del valor que dan los creadores de esta iniciativa gastronómica al cuidado del ambiente.

Carnes, pescados, pastas, ensaladas, sopas, platos veganos o estilo fitness y hasta postres, llegan a los hogares u oficinas desde donde los comensales han solicitado esta opción slowfood porque no tienen tiempo para cocinar, no les apetece pasar horas en la cocina, o simplemente desean probar una sazón diferente y exquisita.

Esta opción no solo está disponible para el almuerzo o la cena de todos los días, sino para compartir una velada con amigos o familia solicitando el catering o menú de picoteo.

Sumarse a los clientes de este restaurante a domicilio representa también ahorrar no solo tiempo, sino dinero, al pedir lo necesario para toda la semana, o para ese evento especial, a precios sumamente asequibles. Es decir, la comida a domicilio de Santa y Bendita demuestra que comer sano, con estilos que van desde los sabores tradicionales hasta los más gourmets, no requiere de grandes gastos.

Calidad y frescura en todos los platos Los chefs de Santa y Bendita garantiza la conservación óptima de cada tupper a través de una técnica que mantiene la cadena de frío por debajo de los cuatro grados centígrados. De esta manera, los alimentos llegan frescos y pueden cumplir con un tiempo de conservación en las neveras de hasta ocho días, manteniendo perfectamente todas sus propiedades.

De viernes a lunes, la empresa recibe los pedidos, los elabora martes y miércoles y los envía los jueves a destinos en Madrid y toda España peninsular. Si las solicitudes son realizadas de martes a jueves, los encargos serán repartidos los sábados.

El esmero que este emprendimiento pone en todo el proceso de elaboración de cada una de sus opciones del menú hace la diferencia a la hora de pedir comida a domicilio. Cuidar la salud, ahorrar tiempo y dinero es posible con Santa y Bendita.

