Speedrem: un remolque para cada necesidad Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de julio de 2021, 11:19 h (CET)

La movilidad de todo tipo de cargas por vía terrestre requiere un equipamiento resistente, fácil de manejar y que garantice la seguridad de los elementos transportados. Los usuarios que deben transportar elementos de poca carga suelen apostar por el transporte en sus propios vehículos.

Cabe recordar que, a parte de poner en peligro la integridad de los artículos que se trasladan, se puede estar incumpliendo la normativa de tráfico. Para evitar cualquier contratiempo, es recomendable contar con expertos del sector que cumplan con todos los requisitos. Entre los más demandados se encuentra Speedrem, el equipo de especialistas en remolques para todos los usos y necesidades.

Distintos tipos de remolques Los miembros de Speeedrem son expertos en áreas específicas del ramo. Por este motivo, la compañía no solo se encarga de vender y alquilar remolques, sino también de diseñarlos, fabricarlos y repararlos. En función de la necesidad que va a cumplir el remolque, los especialistas recomiendan un tipo u otro con dimensiones, materiales y estructuras específicas y, en caso de no encontrarse el adecuado en stock, lo diseñan de forma personalizada.

Actualmente cuentan con remolques de carga, basculantes, de tipo furgón de chapa lisa o de chapa plegada. También los hay para transportar animales como perros, caballos o ganado, cada uno elaborado con materiales distintos para garantizar la seguridad de cada especie. Los remolques para motos, quads y buggys también son muy demandados. Se cuenta con portavehículos, los tipos góndola e, incluso, unidades especiales para ventas ambulantes. Por último, también ofrecen remolques con carrocería de pick up, escenarios portátiles y remolques de barbacoas, entre otros.

Evolución y calidad Ubicada en Tornabous, la localidad de Lérida, Speedrem lleva 15 años trabajando para Cataluña y todo el norte de España. A su parecer, “el remolque es una herramienta de trabajo y no puede estar parado por culpa de una avería”. Para ellos, lo más importante es la satisfacción de sus clientes. Por este motivo, cuentan con un amplio stock en remolques nuevos, de recambio o accesorios para ofrecer soluciones rápidas, que entregan al domicilio de los usuarios en un periodo de 24 horas.

La innovación es otra de las premisas en todas las etapas del trabajo que realiza Speedrem. Recientemente, ha logrado la legalización de uno de sus platos fuertes. Se trata de las cunas portabarcos, que tienen capacidad de transportar embarcaciones de hasta 40 toneladas. De este modo, tras el paso de los años, sigue reinventando su actividad para poder ofrecer una cobertura integral a todos sus clientes. Así, cualquiera puede realizar el transporte que le convenga a través de un medio económico, homologado y seguro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.