jueves, 1 de julio de 2021, 11:34 h (CET)

Uno de los procedimientos estéticos más solicitados por las mujeres y hombres es el aumento de labios, ya que permite obtener unos labios más carnosos, de mayor volumen, pero con aspecto natural. La técnica ofrece buenos resultados y es muy demandada, pero además es una de las más seguras que existen en la actualidad.

La mejor recomendación a la hora de realizarse cualquier retoque estético siempre será apoyarse en profesionales especializados, con experiencia y trayectoria que trabajen con técnicas y fórmulas seguras y confiables que garanticen los mejores resultados.

Uno de los centros de estética mejor valorados por los clientes para el tratamiento de aumento de labios es Clínicas Be. Es una institución de salud que cuenta con profesionales con más de 20 años de trayectoria en el sector de la medicina estética.

Aumento de labios en Clínicas Be El aumento de labios supone un gran cambio y refrescamiento para el rostro, aporta mayor sensualidad, volumen y rejuvenecimiento. En la actualidad, es una de las técnicas más solicitadas por hombres y mujeres que desean mejorar su apariencia.

Para garantizar resultados óptimos, es recomendable dejar estos tratamientos en manos de profesionales con experiencia comprobada. Si se buscan tratamientos estéticos seguros, una de los centros quirúrgicos mejor valorados por los clientes es Clínica Be.

Esta institución con sede en Granada, Motril y Málaga, con más de 15 años en el sector de la estética, cuenta con un equipo de expertos reconocidos por instituciones como la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), que avala la experiencia y la calidad de sus servicios y tratamientos.

Clínicas Be ofrece distintos servicios de estética, sin embargo, uno de los más solicitados por los clientes es el aumento de labios. El tratamiento consiste en infiltrar dentro de los labios un gel de ácido hialurónico que provoca un efecto rejuvenecedor y de mayor volumen en los labios.

El ácido hialurónico es una sustancia natural que se encuentra en la piel, pero que se pierde con el paso de la edad. Es un gran aliado de la belleza que, junto al colágeno, hidrata la piel, borra arrugas y produce un efecto rejuvenecedor.

Los dos procedimientos de aumento de labios de Clínicas Be El tratamiento de ácido hialurónico para aumento de labios aplicado en Clínicas Be se produce a través de dos tipos de tratamientos que garantizan la máxima seguridad en el proceso. Uno de ellos es el aumento de labios temporal, que consta de un procedimiento intradérmico donde se inyecta al paciente una dosis de gel de ácido hialurónico en los labios, logrando un efecto de entre 6 meses a un año.

La clínica también ofrece el aumento de labios permanente, que consiste en la aplicación subcutánea de una sustancia llamada Aquamid. Se trata de un relleno de larga duración compuesto por 97,5% de agua y un 2,5% de polímero entrecruzado que remodela los tejidos blandos, aportando mayor volumen a los labios por más tiempo.

Para solicitar mayor información sobre los tratamientos de aumento de labios, planes de pago y disponibilidad, Clínicas Be pone a disposición de los clientes una página web donde pueden conseguir toda la información de sus servicios, así como un servicio de atención personalizada.

