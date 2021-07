Provacuno promueve las normas de bienestar animal más exigentes del Planeta en vacuno de carne Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 09:34 h (CET) Los productores y comercializadores, alineados con las estrategias de la UE, cumplen con los estándares más exigentes del panorama internacional para velar por el bienestar de los animales. Responden así a las demandas de los consumidores y al convencimiento del propio sector. El bienestar animal se ha convertido, además, en un factor competitivo y diferenciador del modelo de producción europeo frente a terceros países La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO) está firmemente comprometida con el bienestar animal, en el marco de las más exigentes normas mundiales que rigen en la Unión Europea, y promueve las buenas prácticas, no sólo porque son positivas para el ganado sino también porque tranquilizan al consumidor, que está adquiriendo un producto europeo con las máximas garantías. Calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, sostenibilidad y respeto a la ganadería forman parte de las prioridades de ganaderos, cooperativas, industrias transformadoras, comercializadores y exportadores, que favorecen al mismo tiempo la progresiva internacionalización empresarial y la creación de empleo en el medio rural.

En este sentido, el sector se alinea con la "Estrategia de la granja a la mesa" que promueve la Unión Europea para construir un sistema alimentario sostenible. “El bienestar animal forma parte de las normas de producción esenciales en Europa. Desde siempre, los profesionales del sector del vacuno de carne realizamos buenas prácticas pero ahora hemos dado los pasos necesarios para certificarlas y ofrecer máxima transparencia al consumidor”, ha remarcado el presidente de esta Interprofesional agroalimentaria, Eliseo Isla.

Desde PROVACUNO, recuerdan que las normas de bienestar animal abarcan todos los ámbitos desde las granjas a los centros de transformación pasando por el transporte. Mientras tanto, la cría de animales sanos y la producción de carne se realizan conforme a la legislación de la UE en materia de prevención y lucha contra las enfermedades animales y medidas de bioseguridad en las granjas e industrias de transformación.

‘Compromiso Bienestar Animal’

Entre las iniciativas comprometidos del sector, destaca ‘Compromiso Bienestar Animal’, que es la denominación de una certificación pionera a nivel mundial, que avala las mejores prácticas, impulsado por PROVACUNO y otras interprofesionales cárnicas en España, con el aval de un comité científico independiente como ente coordinador. Los productos bajo el sello “Compromiso Bienestar Animal” cumplen con requisitos aún más exigentes que los que contemplan las normativas europea y nacional en la materia a lo largo de toda la cadena productiva, e incluye cuestiones de sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se refuerza la seguridad alimentaria.

Sello de excelencia

Por su parte, el sello de bienestar animal PAWS impulsado por PROVACUNO ha logrado la excelencia por los rigurosos indicadores, condiciones y medidores de la calidad de vida de los animales planteados, además de haber obtenido el reconocimiento de esquema acreditable por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que confiere al sello unas características de objetividad, transparencia, rigurosidad y control únicas en el mundo. Este sello culmina un período de casi tres años de trabajo para obtener el referencial más riguroso del mundo, que tiene como finalidad la valoración objetiva de la influencia que tienen las condiciones y el manejo de una granja sobre el bienestar de los animales y su estrecha relación con su calidad de vida.

Este esquema busca analizar, además de la situación de los animales, todo su entorno de forma global. “Con este enfoque holístico, se han seleccionado numerosos indicadores de bienestar en granja que se valoran empleando variables descriptivas del entorno, de la producción y del comportamiento de los animales. La valoración continúa con el exhaustivo seguimiento de cómo se efectúan las operaciones previas al sacrificio y la correcta realización del mismo”, apunta el presidente.

A partir de este punto, el esquema contempla la transmisión de información de las condiciones de manejo de los animales siga con un control de trazabilidad del producto en las industrias. “Este Referencial es el más completo técnicamente, serio, objetivo y riguroso del mundo y su esquema de certificación puede ser solicitado por las entidades de certificación a efectos de evaluación acreditada por ENAC, que aporta la máxima credibilidad nacional e internacional al proceso de certificación”, valora Isla.

“Vamos a dar todos los pasos para apuntalar un método de producción europeo sostenible enmarcado en las estrategias de la UE ‘Pacto Verde’ y ‘De la granja a la mesa’, porque estamos comprometidos con el sector, con el medio ambiente y los consumidores”, concluyen desde PROVACUNO.

Sobre PROVACUNO

La Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales organizaciones del sector productor y del sector de la transformación/comercialización para la defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial. Entre sus actividades, PROVACUNO está inmersa actualmente en el desarrollo de la campaña de información “Hazte Vaquero” junto a su homóloga APAQ-VLAAM de Bélgica, de tres años de duración (2020-2023), para reforzar la competitividad del sector europeo, con acciones informativas en Alemania, Bélgica, Portugal y Francia, además de en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Kingame.es estrena tienda online con grandes ofertas Oleoestepa lanza el primer aceite de oliva virgen extra en botella fabricada íntegramente con plástico reciclado Red House abre sus puertas a las últimas tendencias cerámicas para la arquitectura y el interiorismo You First lanza Eventologies, la nueva división dedicada a la organización de eventos corporativos 360º Cambios en la Ley de IVA para tiendas online de la UE, según Escoem