You First lanza Eventologies, la nueva división dedicada a la organización de eventos corporativos 360º

You First (YF), agencia global de gestión de talento y marketing de contenidos, refuerza su posición de liderazgo en la industria del Deporte y el Entretenimiento con la creación de una nueva división especializada en la organización de eventos corporativos: Eventologies Dirigida por Francisco Arranz e integrada por un equipo de profesionales con más de 18 años de experiencia, Eventologies aporta al Grupo You First su dilatado expertise en todo lo relativo con el sector MICE (Convenciones, congresos, viajes de Incentivo, reuniones, presentaciones de producto, producción de eventos, eventos virtuales, comunicación y audiovisuales, DMC de incentivos), y ofrece a las más de 160 compañías clientes de You First en todo el mundo propuestas ad hoc, consultoría estratégica y gestión integral 360º en la organización de eventos corporativos de diversa índole, entre otros, viajes de incentivos a las grandes competiciones de fútbol, tenis, baloncesto, Moto GP o Fórmula 1 a nivel mundial, y/o corporate hospitality oficial de los principales clubes, promotores, torneos o right holders de todas las disciplinas deportivas del ámbito internacional.

“Eventologies es una agencia en la que priman el servicio al cliente y la excelencia, y cuenta con el potencial financiero, estratégico y humano de You First, un grupo que en actualidad opera a través de 22 oficinas propias en 12 países y 4 continentes y en el que las sinergias marcan la diferencia”, comenta Juan Aisa, CEO de You First.

Junto con Eventologies, en su estrategia de crecimiento mediante fusiones y adquisiciones, en los últimos dos años se han incorporado al Grupo You First la reconocida agencia de gestión de talento y Marketing de contenidos The Influencer Group y la productora de contenidos audiovisuales Red Burton; se han abierto nuevas unidades de negocio dedicadas a los esports y a la producción de contenidos originales; y se han realizado joint ventures estratégicas como United Heroes (bienestar corporativo) y Knot (Monetización de canales en Youtube).

“Eventologies es una nueva marca, fresca, innovadora y creativa, especializada en el asesoramiento, la organización y el desarrollo de eventos corporativos, cuyas principales señas de identidad son la atención personalizada, la optimización de recursos y la comunicación estratégica”, comenta Francisco Arranz, Director de Eventologies. “Ofrecemos a nuestros clientes un servicio 360º que abarca desde la recepción del briefing hasta la entrega del evento “llave en mano”, ocupándonos del proceso integral de creación de contenidos, identificación de espacios, elección de proveedores, producción, logística, puesta en escena, RRPP, Comunicación y acciones post evento, que nos permiten alargar y hacer memorable la experiencia en el tiempo”.

Tras unos años iniciales dedicado a la Banca Privada, Francisco Arranz dio el salto al sector de los Eventos de la mano de Viajes Marsans para poner en marcha el departamento de eventos deportivos y hacerse cargo de la dirección comercial del departamento de Eventos, posteriormente se incorporó a CWT como Director de Eventos Deportivos y durante los últimos años ha desempeñado el cargo de Director Nacional de Eventos en Nautalia, donde consiguió posicionar la agencia como una de las grandes actores del mercado MICE, y siendo galardonada con 3 premios a la mejor Agencia de Eventos de España.

Sobre You First

You First es una multinacional española de deporte y entretenimiento para marcas y talentos.

En la actualidad, YF representa a más de 400 jugadores de baloncesto, 300 de fútbol, 70 talentos de esports y 90 talentos de otros ámbitos deportivos y del entretenimiento (cartera que la compañía ha ampliado recientemente con la adquisición de The Influencer Group); con un alcance total aproximado de 150 millones de seguidores en RRSS.

You First Sports presta además servicios a 130 empresas en 12 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, EEUU, España, Francia, Italia, Lituania, México y Turquía) en: digital, consultoría y patrocinio, creatividad, producción de contenidos y gestión de talento.

Potencian, alimentan y apoyan a las empresas cuyo eje de comunicación gira entorno al deporte y el entretenimiento. Fundada en 2002, YF está integrada por un equipo humano con años de experiencia acumulada en el mundo del deporte y coordinados en torno a una cultura empresarial basada en la innovación, la vocación de servicio y el compromiso con nuestros clientes.