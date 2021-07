El IIVC concede a Quinton el Sello del Mérito a la Creación de Valor Compartido Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 08:01 h (CET) La concesión de este sello por parte del Instituto Internacional del Valor Compartido quiere ser un reconocimiento a las empresas que desean y logran transformar su forma de hacer negocio desde un óptica responsable, sostenible y centrada en las personas El Instituto Internacional del Valor Compartido concede a Quinton el Sello del Mérito a la Creación de Valor Compartido por su apuesta decidida por la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y la creación de valor compartido a través de sus medidas y acciones y proyectos puestos en marcha en los últimos años.

Tras la evaluación y estudio por parte de experto y expertas independientes vinculados al Instituto Internacional del Valor Compartido la concesión de este sello quiere ser un reconocimiento a las empresas que desean y logran transformar su forma de hacer negocio desde un óptica responsable, sostenible y centrada en las personas.

Hablar de más de 90 medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, o establecer programas de salud física y psicológica, o medir la felicidad del equipo, debería ser algo común y habitual, pero en su entorno, aunque cada vez son más las empresas que se inician en estos proyectos; Quinton ha marcado una destacada e interesante senda por la que discurrir hacia un entorno feliz y conciliador.

Quinton es la primera compañía biotecnológica en ofrecer la posibilidad de cuidar la salud y el bienestar con especialidades naturales a base de agua de mar. Herederos directos del biólogo y fisiólogo francés René Quinton, se distinguen por seguir escrupulosamente el método original de su fundador, método que han sido capaces de actualizar según la farmacopea europea. Cuentan con la experiencia y la tecnología más avanzada en el desarrollo de soluciones marinas para el bienestar natural, con el máximo nivel de calidad y seguridad.

Cecilia Coll, responsable de Personas con Valores de Quinton afirma: “este sello otorgado por el Instituto permite afianzar el programa: Quinton, Laboratorio del Bienestar, un programa que suma por un mundo mejor y más justo. Es un indicador externo que confirma los resultados de nuestros indicadores internos en temas de felicidad, bienestar, salud y conciliación.”

El Instituto Internacional del Valor Compartido quiere con este sello poner en valor y divulgar las empresas que de forma singular y diferencial han sabido establecer en el centro de sus decisiones la responsabilidad social corporativa, y que el público en general reconozca en ellas, compañías con las que relacionarse con la satisfacción de elegir por criterios en los que son referentes. En palabras de su presidente, Luis Antonio González Pérez: " debemos visibilizar a las empresas y marcas que llevan la excelencia como una seña de identidad, y ser capaces de crear un reconocimiento que sepa evaluar tanto aspectos meramente cuantitativos como cualitativos, de una forma positiva y transversal. Ser responsable o sostenible no puede ser una opción, tiene que ser la única forma de hacer las cosas; hacerlas bien.".

Sobre Quinton

En 1996, Joan Miquel Coll, un emprendedor español vinculado al sector farmacéutico, adquirió los laboratorios y obtuvo la patente del protocolo de producción desarrollado por René Quinton, creando en Alicante Laboratorios Quinton Internacional.

El nuevo laboratorio cuenta con unas amplias instalaciones funcionales y equipadas con las últimas tecnologías. Su unidad de producción cumple con las normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 ISO 22716 GMP FDA for Dietary Supplements y ha obtenido el Certificado de I+D por la Agencia de Certificación en Innovación Española.

Los Vortex planctónicos de donde se extrae el agua de mar están protegidos por leyes marítimas internacionales. La extracción de agua de Mar Quinton se controla escrupulosamente para garantizar su preservación, mediante unas técnicas de microfiltrado en frío exclusivas conformes con la Farmacopea europea, y para su preparación posterior en salas blancas según el protocolo original de René Quinton.

Sobre el Instituto Internacional del Valor Compartido

El Instituto Internacional del Valor Compartido es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al estudio, investigación, promoción y divulgación de la responsabilidad social corporativa, la creación de valor compartido y la sostenibilidad. Estos objetivos los realiza a través de sus Laboratorios de Ideas; La Comunicación del Valor Lab. Id., Talenzo Lab. Id., Masvida Lab. Id., y Cohabitar Lab. Id.

