Un equipo de madrileños lanza One Master Link, el competidor del gigante Linktree

jueves, 1 de julio de 2021, 08:05 h (CET) Hace unos meses una noticia sorprendió al mundo de las Startups. Linktree conseguía 45 millones de dólares para financiar su crecimiento. Tras analizar la plataforma, un equipo de emprendedores madrileños decidieron replicar su modelo de negocio y ofrecer todo aquello de lo que Linktree carece Hace unas semanas Linktree realizaba un sorprendente anuncio. Conseguían cerrar una nueva ronda de financiación por 45 millones de dólares y una plantilla superior a los 80 empleados. Esta noticia llamó la atención de este joven equipo de emprendedores, que comenzaron a estudiar el modelo de negocio y hacer un plan de viabilidad para lanzar su propia herramienta llamada One Master Link, y en poco más de un mes han sacado al mercado un producto que ya incluye gran parte de las funcionalidades de Linktree.

Pero, ¿qué es Linktree?

Linktree es un servicio que permite a sus usuarios crear una página donde alojar sus enlaces, para tener en un mismo lugar todas las redes sociales, archivos, productos y servicios ofrecidos, etc, y después compartir fácilmente toda esta información en una URL. Puedes cambiar y reorganizar las redes sin que tengas que cambiar la URL que ya has compartido previamente en distintos lugares.

Gracias a este tipo de herramientas conocidas como link in bio, cualquier persona puede crear una cuenta y alojar en un mismo sitio toda su identidad digital. Nacen de las limitaciones de plataformas como Instagram y TikTok que tan solo permiten poner un enlace en la biografía. Debido a ello, negocios, influencers y marcas no podían centralizar todas sus redes, páginas y demás recursos en un mismo lugar y tenían que estar cambiando el enlace de la biografía continuamente.

Unos madrileños, con varios emprendimientos digitales a sus espaldas, detectaron que detrás de esta ronda de financiación tenía que haber algo más. Su CEO, David, cuenta cómo surgió la idea de replicarlo:

"Teníamos en mente crear nuestra propia herramienta para integrarla en nuestros negocios digitales, pero era un proyecto que por una u otra razón, siempre posponíamos. En cuanto vimos la noticia de que Linktree había conseguido tantísima financiación, nos dimos cuenta que realmente el potencial era superior al que esperábamos. Empezamos a estudiarlo a fondo y descubrimos las claves que había detrás de semejante inversión. Esa misma semana empezamos a diseñar lo que sería nuestro producto y 3 semanas más tarde lanzamos One Master Link".

El panorama Startup español sigue muy activo, poniendo de manifiesto que a pesar de la situación que se sigue viviendo, los negocios digitales no paran de crecer y que no hay limitaciones a la hora de crear y replicar negocios que están triunfando en otros lugares del mundo

Sobre One Master Link

One Master Link es una herramienta link in bio que permite registrarse de forma gratuita y crear de forma rápida y sencilla una página personal donde el usuario puede agrupar todos los enlaces de sus redes sociales, portfolios, currículum, productos y servicios. Después tan sólo habrá que compartir el enlace del perfil en distintas redes sociales o webs para que los seguidores encuentren en un solo lugar toda esta información.

