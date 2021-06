Clínicas Be: ¿Se recomienda hacerse un injerto capilar en verano?

Existen algunas ventajas de realizarse un injerto capilar en verano, como por ejemplo, recuperarse de manera relajada durante las vacaciones y despreocuparse del estrés del trabajo.

Es justamente desde la Costa del Sol de donde viene este consejo. La red Clínicas Be es la primera clínica de injerto capilar de Andalucía, pionera en medicina estética y uno de los centros líderes en injerto capilar de toda España. Allí, los mejores especialistas se encargan de que la experiencia de tener cabello de nuevo sea un éxito en cualquier época del año.

Con más de 16 años de experiencia y unos 37.000 pacientes agradecidos por haber superado la alopecia, los médicos tricólogos especialistas en estética son capaces de cambiar la vida de sus pacientes.

Técnicas avanzadas y de rápida recuperación A través de la página web, los interesados pueden acceder a un presupuesto personalizado y a toda la información necesaria sobre las técnicas FUSS, FUE y Súper mega sesión (la integración de ambas), las más avanzadas en el ámbito, que se practican en las sedes de Clínicas Be en Málaga, Granada y Motril, con profesionales de talla internacional como los doctores Néstor Pisano y Fuensanta Aguilera.

Para casos de calvicie en zonas extensas, Clínicas Be aplica su novedosa técnica META FUE 3 Dual, un sistema para extracción de folículos que permite realizar el procedimiento hasta en la mitad de tiempo que la técnica convencional FUE sin cicatriz, extrayendo las unidades de áreas que no poseen el código genético de calvicie, para garantizar que el pelo implantado no se volverá a caer jamás y con un especial método de conservación de las unidades que son extraídas para alcanzar una supervivencia cercana al 100%, logrando aumentar considerablemente la eficacia del injerto capilar FUE. Los folículos de 1, 2, 3 y hasta 4 unidades de cabello se reimplantarán en las zonas afectadas, con posibilidad de insertar hasta 3.000 cabellos. Con esta novedosa técnica se pueden restaurar alopecias en barbas, cejas, cicatrices, siendo la recuperación aún más rápida que con la técnica FUE (Follicular Unit Extraction) convencional.

¿Qué cuidados se deben tener cuando se realiza un injerto capilar en verano? Aunque tanto la técnica FUSS y FUE son procedimientos indoloros, no invasivos y la recuperación es bastante rápida, se recomienda no exponerse al sol directamente durante los primeros 15 días y evitar la sudoración excesiva, sobre todo si se ha optado por la técnica FUSS. Después de ese período se debe procurar salir con gorra o sombrero y no bañarse en playas o piscinas hasta después de un mes de la intervención. Los primeros cuatro días es muy importante no tocar, rascarse o manipular la zona injertada.

Estos sencillos cuidados pueden cumplirse con mucha facilidad, los resultados de un injerto capilar se aprecian completamente después de un año del trasplante. Esto representa una ventaja para quienes decidan realizarse el procedimiento en la época estival, pues para el próximo verano lucirán un buen cabello.

Los pacientes de Clínicas Be sienten la confianza de estar en manos expertas, además, tienen la oportunidad de financiar la intervención para no afectar su presupuesto.