Promoción inmobiliaria con C2 Casas Modulares

miércoles, 30 de junio de 2021, 11:45 h (CET)

Las casas modulares se han convertido con el paso de los años en una de las opciones más utilizadas por quienes quieren construir su propia casa, debido a las ventajas que estas ofrecen no solo en construcción, sino también por el ahorro en costes y plazo de entrega y para la promoción inmobiliaria.

C2 Casas Modulares es una compañía que se dedica a la construcción a pedido de casas modulares en seco en España. Su equipo de trabajo está conformado por profesionales y especialistas en materia de construcción, tales como arquitectos, ingenieros, albañiles, pintores y diseñadores que acompañarán al cliente desde el concepto hasta la materialización del proyecto.

Las ventajas de las casas modulares Las casas modulares están construidas a partir de módulos fabricados en talleres, exactamente según las especificaciones del cliente. Posteriormente, estos módulos son llevados al terreno, donde serán ensamblados para construir la vivienda. C2 Casas Modulares se caracteriza por utilizar materiales de mejor calidad que las casas tradicionales, pero a un menor coste y mucho más rápidas. Esta es una de las ventajas principales de este tipo de casas. Además, su estructura está realizada con acero galvanizado, utilizando el conocido método Steel Framing, que prescinde de las soldaduras, para evitar la oxidación. De hecho, los muros poseen 8 tipos de materiales además del acero, que son el yeso laminado, lana de roca, madera prensada OSB hidrofugada, membrana transpirable, espuma de poliuretano, placa de fibrocemento (SATE) y acabado exterior.

Las casas modulares se construyen en mucho menos tiempo que las viviendas tradicionales, ofreciendo plazos de entrega que van de 3 a 5 meses. Adicionalmente, son notablemente más económicas, llegando a ser hasta un 40% más baratas.

Otra de las ventajas de la construcción en seco de las casas modulares es que se optimiza la utilización de materiales generando mucho menos residuos que una obra tradicional (construcción en húmedo) con la consiguiente ventaja para el medio ambiente.

Promoción inmobiliaria A través de C2 Casas Modulares, el cliente no solo puede diseñar y construir su casa modular, sino que además funciona como una plataforma para la promoción inmobiliaria, en la que se puede encontrar un catálogo con diferentes modelos de casas modulares preestablecidos, que pueden modificarse según el gusto o las necesidades del cliente. Todos estos modelos poseen una eficiencia energética de tipo A. Además, pueden ser financiadas hasta en un 100% de la construcción.

Para comenzar el proceso de compra de una casa modular, en primer lugar el cliente debe rellenar un formulario de presupuesto, con base a sus especificaciones para la vivienda. Después de realizar este paso, la compañía enviará un presupuesto aproximado de lo que costaría la fabricación de su vivienda.

Una vez aceptado el proyecto y el presupuesto, el cliente podrá solicitar la financiación, si así lo desea. La compañía se encargará de todos los trámites y permisos necesarios para la construcción, así como del registro de la vivienda y la licencia de primera ocupación. C2 Casas Modulares terminará la obra respetando los plazos acordados y hará la entrega de la llave de la casa, una vez se haya asegurado que todo esté en perfecto funcionamiento.

Además, si dispone de un terreno que quiere vender de forma fácil y segura, la compañía le informará de cómo realizar la venta de dicho terreno de forma unitaria o segregado en parcelas.

