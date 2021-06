Los tuppers a domicilio de Santa y Bendita se han posicionado como una de las opciones más habituales en Madrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 13:45 h (CET)

Con el paso del tiempo, la vida cotidiana se ha vuelto más acelerada, lo que también ha traído como consecuencia que muchas personas no cuenten con el tiempo suficiente para cocinar. Esto se ha hecho más común en ciudades como Madrid, por lo que hoy en día, los tuppers a domicilio han logrado posicionarse como una de las opciones más habituales.

Santa y Bendita es una empresa que se encarga de preparar comida deliciosa y saludable a domicilio, con los mejores ingredientes naturales, en envases 100% ecológicos, de modo que el cliente no tenga que perder tiempo en la cocina.

Tuppers a domicilio, una opción ideal y económica La comida a domicilio es hoy en día una opción habitual para muchos madrileños, debido a lo práctico y económico que esto resulta. No es necesario pasar demasiado tiempo en la cocina, y además, se puede obtener comida deliciosa y saludable en casa en tan solo minutos, a un coste asequible.

Estas características permiten que también sea una alternativa ideal, por ejemplo, para quienes tienen invitados en casa y quieren ser buenos anfitriones, sin que eso signifique tener que dejar de disfrutar como uno más de ellos. Por esta razón, Santa y Bendita pone a disposición de sus clientes una amplia variedad en entrantes, platos principales y postres. De hecho, en su página web, se puede visualizar todo el catering de sus comidas a domicilio. Estas son preparadas con ingredientes 100% naturales y guardadas en envases ecológicos, para después ser llevadas directamente al domicilio del cliente.

Ventajas de los tuppers a domicilio La cultura tupper no solamente forma parte de los madrileños, sino también de muchos españoles. Esto se debe principalmente a que los tuppers a domicilio ofrecen distintas ventajas que han contribuido a su popularidad y que vale la pena tener en cuenta.

El aspecto más destacable de este servicio y que lo diferencia del resto de alternativas de comida a domicilio son sus menús saludables y equilibrados. Las recetas son caseras y elaboradas con ingredientes 100% naturales, frescos y de excelente calidad. Además, sus precios son económicos, por lo que representan una excelente opción cuando no se tiene tiempo para cocinar.

Por lo general, los tuppers a domicilio evitan el desperdicio de comida, ya que se sirven en raciones adecuadas, calculadas de forma equilibrada entre calorías y nutrientes. Por último, constituyen un ahorro de tiempo significativo para el cliente, evitando que deba ir a comprar, preparar y cocinar el alimento. Hecho que, en definitiva, le permitirá poder dedicarse a otras tareas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.