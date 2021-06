Gafas de sol con madera ecológica de Castor Sunglasses Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 12:59 h (CET)

Uno de los principales accesorios que no puede faltar en el armario a día de hoy son las gafas de sol. Además de ser el complemento perfecto para cualquier look, funcionan como un importante método para atenuar los problemas de salud visual. En Castor Sunglasses, se puede conseguir una amplia gama de gafas de sol que apuestan por la sostenibilidad y la artesanía.

Gafas de sol con madera ecológica El planeta Tierra ha experimentado serias consecuencias como producto de la explotación humana. Entre ellas, desgaste, agotamiento de recursos y pérdida de biodiversidad. De aquí parte el proyecto de Castor Sunglasses que, concienciados de esta situación, han impulsado el uso racional y sensato de los recursos, apostando por la utilización de materiales ecológicos y respetuosos con el planeta. Empresas de todo el mundo han tenido que reajustar sus procesos de producción para utilizar materias primas ecológicas o evitar el uso de químicos. Esta tendencia ha llegado hasta el mundo de la moda, donde cada vez hay un mayor uso de materiales reciclables que minimizan el impacto en el ambiente.

Castor Sunglasses es una marca española, cuyo objetivo es ofrecer gafas de sol con un diseño innovador, hechas con materiales reciclados y ecológicos, a precios insuperables y sin sacrificar la calidad. Sus gafas de sol son ecológicas, 100% sustentables y artesanales. Para su fabricación utilizan materiales como la madera, de origen sostenible o acetato a base de algodón, que es una alternativa renovable, biodegradable e hipoalergénica, en relación con los plásticos a base de petróleo.

Más de 300 diseños de gafas de sol de madera En Castor Sunglasses es posible conseguir una amplia oferta de gafas de sol hechas con madera, pudiendo escoger entre más de 300 modelos.

Castor Sunglasses ofrece variedad en gafas hechas con madera, acetato, aluminio reciclado de latas de refresco y cápsulas de café, y materiales como acero inoxidable, que garantizan una alta calidad.

También cuentan con una colección de marcos ópticos, hechos igualmente con materiales reciclables, que se tratan de forma tal que se minimice el desgaste natural y estén protegidos de elementos externos. Vienen en variedad de formas que se adaptan a cualquier tipo de rostro y los cristales pueden ser adaptados a cualquier fórmula visual.

Dentro de su oferta, hay una variedad de gafas para pantallas, que cuentan con una tecnología de filtrado de luz azul y además tienen disponibles gafas de snow, para uso en la nieve, complementos como botellas térmicas o gorras. Adicionalmente, cuentan con una colección de relojes hechos igualmente con materiales reciclados y 100% ecológicos.

Castor Sunglasses es una excelente opción para adquirir nuevas gafas de sol y renovar las ya existentes, asegurando la compra de un producto de calidad, a excelente precio y consciente con el medio ambiente.

