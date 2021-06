Jorge Juttner se incorpora a Ritmo como Head of Partnerships Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 17:45 h (CET) Además, el nuevo Head of Partnerships de Ritmo es co-fundador y co-ceo de Trust & Bauer, dedicada a la inversión inmobiliaria Ritmo, fintech española que ofrece financiación no dilutiva e insights a empresas digitales, ha nombrado a Jorge Juttner, Head of Partnerships de la compañía. Así, tras su incorporación a Ritmo, Juttner será el responsable de la construcción de alianzas estratégicas que permitan seguir impulsando el crecimiento de la empresa.

El programa de partnerships se centrará en establecer acuerdos de colaboración bilaterales con el objetivo de reforzar la propuesta de valor a los clientes, tanto por parte de Ritmo como del Partner. La oferta de Ritmo, con acceso a capital de crecimiento no dilutivo, se verá complementada con otros servicios vitales para los negocios digitales, como pasarelas de pagos, marketplaces, herramientas online o agencias de marketing, entre otros. Mejorando la experiencia y la operativa del cliente se buscará generar un círculo virtuoso que repercuta directamente en en el crecimiento de cliente, partner, y Ritmo.

Licenciado en Economía y Finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, el nuevo Head of Partnerships de Ritmo obtuvo además la certificación de CFA Charterholder, considerada la titulación por excelencia en el ámbito de las finanzas.

Juttner comenzó su carrera como Derivatives Sales en la banca de inversión de Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB). Antes de su incorporación a Ritmo, desempeñó el cargo de Investment Advisor en el banco americano JP Morgan durante más de 4 años, trabajando en Ginebra (Suiza) y Londres (Reino Unido). Durante este tiempo, fue asesor de inversiones para las familias más importantes de Oriente Medio y contribuyó a desarrollar el negocio de gestión de patrimonios en la región. .

Además, el nuevo Head of Partnerships de Ritmo es co-fundador y co-ceo de Trust & Bauer, dedicada a la inversión inmobiliaria.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.