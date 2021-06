AleaSoft: La carrera alcista del Brent y gas puede poner en peligro la recuperación de la economía global

Los precios del gas y el Brent están protagonizando una carrera alcista que ha llevado al gas a máximos históricos y al Brent a valores que no se alcanzaban desde octubre de 2018. Los futuros apuntan a que los precios altos se mantendrán en los próximos meses, algo que, de materializarse, tendrá consecuencias negativas para la recuperación de la economía y seguirá propiciando las subidas de los precios de los mercados eléctricos europeos y por tanto afectando a los grandes consumidores y electrointensivos La subida de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 son las principales causas del aumento de los precios en los mercados eléctricos europeos. Hace unos días desde AleaSoft se comentaba que Europa debe intervenir en el mercado de CO2 para regular sus precios y alcanzar un equilibrio entre el desarrollo de las energías renovables y la competitividad de los grandes consumidores y electrointensivos.

¿Qué está pasando con el gas?

Actualmente los precios del gas TTF se encuentran en máximos históricos, con valores por encima de 33 €/MWh. Los futuros para el mes M+1 en el mercado ICE no habían alcanzado nunca estos niveles de precios, al menos desde octubre de 2013. En el mercado spot sucede algo similar. Al menos desde octubre de 2008 no se habían superado estos valores, excepto en algunas situaciones puntuales de precios muy altos.

Las reservas de gas disminuyeron durante el invierno, que fue especialmente frío en Asia, y la demanda de gas ha subido, con un gran impulso por parte de China que está incrementando la utilización de este combustible para impulsar la economía y disminuir el uso de combustibles fósiles más contaminantes. Otro factor que ha hecho aumentar la demanda de gas son los altos precios del carbón, que está en máximos de los últimos diez años, por lo que en la generación de electricidad se está haciendo un mayor uso del gas. Sin embargo, el suministro es insuficiente para cubrir la demanda y recuperar las reservas, lo que está tensionando los precios al alza. Si el verano es muy caluroso y el próximo invierno muy frío la situación se agravará aún más.

Los futuros apuntan a que los precios podrían estar en estos niveles e incluso superiores hasta el primer trimestre de 2022.

¿Qué está pasando con el petróleo Brent?

Los precios de los futuros de petróleo Brent para el mes M+2 en el mercado ICE, aunque no están en máximos históricos, están registrando valores que no se veían desde finales de octubre de 2018, por encima de 74 $/bbl, e incluso superó los 76 $/bbl el día 25 de junio.

El optimismo por la recuperación de la economía causado por el ritmo de vacunación contra la COVID‑19, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, ha sido uno de los drivers de la subida de los precios en este mercado. Además la OPEP+ ha ido controlando el suministro de petróleo para incentivar que los precios se recuperaran después de los mínimos registrados en el inicio de la pandemia.

El 1 de julio se reúne la OPEP+ y se espera que limiten los recortes que están realizando a la producción para evitar la escasez de suministro y garantizar precios de energía asequibles que favorezcan la recuperación mundial de la economía.

Según los futuros, el barril de Brent seguirá por encima de los 70 dólares durante los próximos meses pero con tendencia a recuperar el punto de equilibrio en torno a los 60 dólares.

Situación complicada si se mantiene la tendencia al alza de los precios de gas y Brent

Si esta situación de precios al alza del gas y el petróleo Brent continúa, los precios de los mercados eléctricos europeos continuarán subiendo, lo que pondría en una situación muy crítica a los grandes consumidores y electrointensivos que verían afectada su competitividad por el aumento de sus costes de producción.

Pero además se puede poner en peligro la recuperación de la economía, sobre todo en los países que aún no han podido controlar la pandemia y que están en medio de una crisis económica de la que no se ve la salida. Si los precios de los combustibles no bajan y recuperan su equilibro, estos países estarían en una posición muy complicada, pero también traería consecuencias negativas para la recuperación de la economía global.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/carrera-alcista-brent-gas-puede-poner-peligro-recuperacion-economia-global/