Upskilling en España: ¿Es tangible? El comentario de las profesionales de HEBA Global

miércoles, 30 de junio de 2021, 12:18 h (CET)

El upskilling se centra en la formación adicional de los profesionales en nuevas habilidades y competencias promoviendo la evolución interna de los profesionales en la compañía a través de la mejora del rendimiento o el crecimiento del trabajador en su rol. De este modo, en muchas ocasiones el upskilling se establece como la solución a los diferentes problemas operativos de las empresas. Este concepto ya es aplicable en las empresas de España.

HEBA Global es una empresa de consultoría que se encarga de hacer un estudio en las diferentes áreas de la empresa, para posteriormente, mediante el mentoring organizacional, forma a líderes para dar respuesta a las áreas necesarias para que los equipos funcionen, enseñándolos a reconocer sus talentos con el objetivo de la evolución y el desarrollo profesional.

Un personal preparado en sus diferentes habilidades genera confianza dentro de la empresa Existen áreas de trabajo donde una sola persona realiza una determinada función, lo que se considera un error porque en caso de que esa persona se ausente, nadie podría reemplazarlo y la empresa vería afectada su producción.

Es en este momento cuando es posible aplicar el upskilling. Se trata de que los trabajadores reciban una formación para mejorar sus habilidades o aprender otras nuevas que le permitan crecer dentro de la empresa. Un personal preparado en sus diferentes habilidades genera confianza dentro de la empresa al poder solucionar las necesidades del momento.

HEBA Global desarrolla un programa de mentoría que va dirigida a los líderes y se enfoca en que aprendan primero en reconocer sus propias habilidades para luego detectar las habilidades de su equipo y ver qué competencias puede delegar a cada uno de ellos, revelan Cristina López y Stela Izquierdo, fundadoras de HEBA Global.

Debido a la transformación cultural después de la digitalización, muchas empresas se han visto en dificultades para continuar su operatividad, pero esto se debe a que no se les ha dado la preparación adecuada para su adaptación.

A través de las acciones de upskilling los trabajadores mejoran su rendimiento y adquieren una importancia estratégica para la organización, que no querrá prescindir de su talento.

Las ventajas del Mentoring Organizacional Quienes dirigen una empresa tienen en sus manos la responsabilidad de trabajar las limitaciones que existen en cada departamento. HEBA Global, mediante sus soluciones educativas, acompaña a que el líder se convierta en mentor para ayudar a organizar y gestionar el desarrollo de las habilidades del equipo.

Este proyecto presenta un programa formativo de transmisión del conocimiento denominado Organisational Mentor, mediante la metodología HELASTRIC, una metodología única en transmisión de conocimientos y aprendizajes.

Los beneficios del Mentoring Organizacional son múltiples y enriquecedores. Quienes tienen las habilidades y conocimiento dentro de la empresa pueden ayudar a otros con ganas de aprender a desarrollarlas, lo que proporcionará beneficios a las personas y los equipos de trabajo.

