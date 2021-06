Expertos abogan por reflexionar y tomar decisiones anticipatorias sobre la pandemia en la jornada del COEGI

Bajo el título "Pandemia Covid-19: Vamos a parar para pensar", el Palacio Miramar de San Sebastián ha acogido esta mañana una jornada organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU "Todas las pandemias se controlan en la comunidad, en atención primaria, con rastreos..., no con más hospitales. Muchos grupos tienen que hacer lo que el COEGI ha hecho hoy: pararse a pensar. A día de hoy, el peor escenario de todos es que aparezca una nueva variante para la que las vacunas no tengan efecto. Yo os pregunto: ¿Creéis que los gobiernos se están parando ahora mismo a pensar en eso, en un plan B?”.

Esta reflexión de Rafa Bengoa, experto en Salud Pública y codirector de SI-Health ha sido uno de los mensajes extraídos de la jornada “Pandemia Covid-19: Vamos a parar para pensar”, organizada esta mañana por el COEGI dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Durante el encuentro se ha puesto de relieve que “la pandemia ha sido un huracán que nos ha impactado a todas y a todos” y, por ello, con las personas y la sociedad en el centro, se han analizado el papel que están teniendo en la misma: políticos, sanitarios y organismos científicos, servicios sociales, representantes de derechos civiles (jueces), así como periodistas y medios de comunicación.

La jornada ha sido inaugurada por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien en su intervención ha subrayado que los ciudadanos han tenido en su mayoría un buen comportamiento, “aunque también hemos visto aflorar comportamientos individualistas y egoístas aflorando problemas que teníamos previamente. Muchas veces me pregunto si tenemos a punto nuestra capacidad de resiliencia y sacrificio”, ha subrayado, para añadir que “todos somos un poco responsables de haber llegado a esta situación, también los políticos”.

A continuación se ha celebrado la primera mesa redonda, moderada por la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona bajo el título: “Reflexionemos como sociedad: ¿qué hemos hecho? ¿qué podíamos haber hecho?”. En ella han intervenido Rafael Bengoa, experto en Salud Pública y codirector de SI-Health; Gurutz Linazasoro, neurólogo, director del Programa de Terapias Avanzadas en Alzheimer y Parkinson de Policlínica Gipuzkoa y presidente Ejecutivo de VIVE biotech.; Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU; y Estíbaliz Ruiz de Azua, periodista y presentadora informativos fin de semana ETB2.

Todos ellos han expuesto cómo han vivido la pandemia; qué emociones, vivencias y aprendizajes han extraído; así como su valoración con respecto a la actuación, en general, del área profesional que cada uno de ellos representa y el aprendizaje que se puede extraer a futuro.

En este sentido, Rafael Bengoa ha afirmado que “ahora en los presupuestos vascos toca hacer algo muy serio con los servicios sociales y la sanidad porque, si en algo estamos de acuerdo, es en que la situación no ha acabado y se va a repetir. ¿Dentro de cuatro años vamos a volver a desatender lo no COVID? Espero que la sociedad civil exija una evaluación neutral y seria de lo que ha ocurrido. Creo que hay que hacerla”, ha enfatizado.

En este sentido, Bengoa ha subrayado que “la ciencia informa y los políticos deciden, porque para eso les hemos votado. Pero si a la hora de decidir introducen otras variantes, lo que tienen que hacer ante la sociedad es informar de por qué han decidido algo muy diferente a lo que han dicho los expertos. De hecho, veníamos advirtiendo hace meses de la variante Delta…”.

Por su parte, Gurutz Linazasoro ha señalado que: “Ha faltado una labor de docencia enorme en toda la comunicación que se ha dado durante la pandemia. Esto ha generado desconfianza y merma en cualquier gestión medio eficaz que se haya podido hacer”. En su opinión, el comportamiento de la medicina ha sido ejemplar “y los fondos europeos deben ser conscientes de la necesidad de reforzar, sí o sí, este apartado”.

Juan José Álvarez ha recordado en su intervención que la Ley no tenia contemplado, “ni por asomo”, una realidad como la que estamos viviendo. En su opinión “ha habido una ausencia de actuación legislativa e inacción normativa incomprensible. El derecho no ha estado a la altura. ¿Sólo cuándo una norma se convierte en imperativa a modo de sanción reaccionamos? Se trata de un aspecto que debemos analizar…”, ha dicho. Álvarez ha señalado que “hay lecciones que tomar a largo plazo pero los políticos, muchas veces, no están en esa clave. Hoy es momento de reflexionar y tomar decisiones. Es fundamental ser proactivos, cuando durante este año y medio hemos sido reactivos. Tomemos decisiones anticipatorias”, ha subrayado.

La periodista Estibaliz Ruiz de Azua ha apuntado que “informarse es una tarea complicada que requiere de tiempo y esfuerzo y, en general, el ciudadano/a no está dispuesto a invertir ese tiempo en informarse. Queremos un titular de dos líneas a pesar de que la información es muy compleja y tiene muchas variantes. ¿Cuántas veces hemos compartido en redes sociales información no contrastada?”, se ha preguntado.

Reflexión como sanitarias/os

A continuación se ha celebrado una segunda mesa redonda titulada: “Reflexión como sanitarias/os: ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos actuado deontológicamente?”, moderada por la vicepresidenta del COEGI y enfermera de Atención Primara, Gemma Estevez. En ella han participado Félix Zubia, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea); David Díaz Hurtado enfermero en Urgencias Generales del Hospital Universitario Donostia e integrante de la Plataforma de Investigación Clínica de IIS Biodonostia; Toñi López. Responsable de la Comisión de Geriatría del COEGI y enfermera en la residencia de Sanmarkosene y Lourdes Ruiz Barbarin, psicóloga responsable de la asesoría psicológica COEGI.

En sus intervenciones, Félix Zubia ha incidido en que “detrás de los números y las vivencias hay personas” y que esta ha sido la primera vez en la que “la enfermedad no estaba en el libro”. A su juicio, durante los últimos meses “ha habido un error y vacío comunicativo muy fuerte. Ha habido demasiado ruido y poco mensaje. Cuando el mensaje es claro: esto es una pandemia y mata. Aunque el ‘semáforo’ cambie de color semana a semana, el problema seguirá hasta que no tengamos una inmunización del 80-90% y no podemos relajarnos. Las medidas son universales, para todos, independientemente del color del semáforo o la incidencia que tengamos”, ha dicho.

El jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Donostia ha agradecido a la ciudadanía su responsabilidad porque “la mayoría de la gente ha cumplido”, si bien ha apelado a la “corresponsabilidad de cada uno de nosotros y de las personas que toman las decisiones. Es necesario que tengamos una mirada más a largo plazo. No me gustan los triunfalismos, esto es una carrera de fondo que va a durar mucho más”, ha señalado.

Por su parte, David Díaz ha manifestado echar de menos “la creación de una comisión de evaluación, ajena a cualquier partido político o gobierno e integrada por expertos, en la que se hubiesen puesto las cartas sobre la mesa. Es una crisis sanitaria y hay que escuchar a los sanitarios”, ha dicho. El enfermero ha subrayado que “a mi no me hace falta un reconocimiento por hacer mi trabajo, pero es cierto que Enfermería debería tener ciertas competencias y especialidades, que a día de hoy no tiene, y que mejorarían mucho el sistema”.

Toñi López, ha destacado que: “En las residencias atendemos a una población pluripatológica, muy frágil, y creo que hay que invertir en recursos sanitarios en los centros residenciales, tal y como ha puesto en evidencia la pandemia. La mayoría de infectados de COVID han estado en los centros, que son sus casas, y se han evitado los traslados porque, si tienes los recursos necesarios, puedes atenderles en el propio centro”.

La enfermera ha subrayado asimismo que “se ha aprendido poco. Cada vez se sabe más y no nos adelantamos a las situaciones. El papel lo soporta todo”, para concluir afirmando que “la respuesta de las familias ha sido buena y de reconocimiento del trabajo, en general”.

Lourdes Ruiz, psicóloga, ha señalado por su parte que: “Esta pandemia nos ha hecho ser más selectivos de con quién quieres estar y a quién necesitas. Y esta es una reacción normal a pesar de que nuestro cerebro es social. Vivimos algo que no se podía prever y tenemos que tirar para adelante cada uno con las herramientas que tiene”. Ruiz ha apostado por incrementar a futuro los recursos en salud mental, ya que actualmente son escasos.

Homenaje y acuarelas

Durante la jornada no ha faltado un sencillo pero cálido homenaje a la generación que nos precede y a las personas fallecidas durante la pandemia.

Además, en el Palacio Miramar han estado expuestas durante la jornada acuarelas de Enrique Blanco. Se trata de rostros de las personas cuyos ojos han protagonizado el cartel del curso representando a la ciudadanía presente y observando en todo momento.