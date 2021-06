Domótica: tener un hogar inteligente es posible gracias a Vivogar Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 11:08 h (CET)

La Inversión en un hogar inteligente es lo mejor que se puede realizar si se pretende conseguir una mayor comodidad y seguridad y ahorrar en los gastos del domicilio. La domótica es el sistema tecnológico que, de manera programada, permite controlar todos los aspectos de la vivienda. La empresa especializada en la instalación del equipo es Vivogar, que permite a sus clientes dirigirlo desde donde esté mediante su dispositivo móvil.

¿Qué ventajas ofrece este sistema? Con esta tecnología, en una vivienda es posible regular la temperatura a un nivel óptimo y apagar las luces cuando no se detecta presencia, gracias a unos sensores que están conectados a una pequeña central que emite la información a los dispositivos conectados. Su funcionamiento se controla desde un dispositivo móvil que se adapta a una aplicación del sistema en la cual se tiene la opción de modificar y conocer en qué estado se encuentran las funciones incorporadas a la domótica.

Una de las ventajas de este sistema es que es inalámbrico, así que su instalación no requiere hacer obras. Se trata de un concepto tecnológico que busca generar confort con la automatización de diferentes funciones de la casa. El cliente elige cuáles son las funciones que desea incorporar con esta tecnología.

La central se instala en cualquier área del hogar, allí se conectan diferentes dispositivos que serán los encargados de realizar determinadas tareas, como encender luces, gestionar la apertura de persianas, controlar la seguridad de puertas y ventanas, alarmas, sensores de presencia, humo o inundaciones.

Ahorrar energía en casa a través de la domótica En la vivienda se pueden adaptar a esta tecnología el sistema de alarma inteligentes, automatización del sistema de calefacción, sistemas de control multimedia centralizados, automatización del sistema eléctrico y gestión y control de puertas y persianas, entre otros.

Además de permitir una mayor calidad de vida y reducir el trabajo doméstico, racionaliza el consumo de energía y reduce el gasto eléctrico. Se puede gestionar, inteligentemente, la iluminación, climatización, persianas, toldos y riegos en las horas en que las tarifas tienen menor costo, lo que se traduce en una reducción de la factura energética.

El usuario puede regular los equipos de climatización y sistemas de ventilación adaptando la vivienda en función de la variación de la temperatura exterior, la hora del día, la zona de la casa o la presencia de personas. Puede dirigir toldos, persianas y cortinas para generar el aprovechamiento de la energía solar, lo que disminuye el consumo de la energía artificial.

La instalación se realiza mediante una solicitud del cliente con los servicios que quiera que la domótica realice por él. El equipo de Vivogar le asesorará sobre la opción que se ajusta a sus necesidades y pueda disfrutar del mejor confort que brinda este sistema inteligente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.