¿Cuánto cuestan los coches más vendidos en España en renting?

miércoles, 30 de junio de 2021, 15:35 h (CET) El Seat Arona fue el coche más vendido en España en mayo de 2021. La versión de acceso a la gama tiene un precio de compra mediante financiación que ronda los 27.250 euros; con Renting Finders se puede conducir durante 48 meses por solo 290 euros al mes Se puede dar por sentado que elegir uno de los modelos más vendidos en España es garantía de que cubrirán las necesidades medias en cuanto a autonomía (para quienes buscan un eléctrico), prestaciones, equipamiento y, sobre todo, precio.

Pero, ¿y si no es así? ¿Y si incluso siendo uno de los modelos preferidos por los españoles 'sientes que algo le falta'? ¿No sería mucho más sencillo comprar coche con la tranquilidad de que si no se adapta cien por cien a las circunstancias o si estas varían con el paso del tiempo se podrá cambiar de vehículo de forma rápida y sencilla?

Estrenar uno de los coches más vendidos cada dos años

Una de las principales ventajas que aporta el renting de vehículos es la posibilidad de establecer un vínculo temporal y a medida con el coche. Renting Finders ofrece contratos que van desde 24 hasta 60 meses, con diversas cantidades de kilometraje incluidos, que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Las cuotas mensuales varían en función de la duración del contrato y del kilometraje incluido.

'¿Has comprado un compacto y vas a aumentar la familia?' '¿Te decantaste por un diésel y tu conciencia medioambiental te pide que cambies a un eléctrico?' No hay problema; una vez finalice el contrato solo se tiene que elegir qué coche se quiere estrenar sin preocuparse por cuánto se ha devaluado o ponerlo a la venta en el mercado de ocasión.

El coche más vendido en España, desde 290 euros al mes

Para facilitar el acceso a los coches preferidos por los españoles sin más complicaciones que abonar una cuota mensual, Renting Finders ha calculado cuánto cuesta adquirir a través de su página web los modelos que acumulan más matriculaciones en el mercado nacional.

El Seat Arona además de ser el coche más vendido en España en mayo de 2021 se posiciona como uno de los modelos de mayor demanda entre los clientes de la compañía de renting. Está disponible por tan solo 290 euros al mes, precio que incluye además del alquiler; el seguro a todo riesgo sin franquicia; asistencia en carretera; mantenimiento y revisiones; impuestos; averías y reparaciones; y el cambio de neumáticos.

La misma versión está a la venta en formato tradicional desde 27.250 euros, aunque si se suman los diversos gastos que implica contar con un coche en propiedad, para 8 años de uso y contemplando una venta de segunda mano por 8.000 euros, cada mes de uso implicaría un gasto de 324 euros al mes. Son 34 euros más cada mes que con el formato renting, que además permite cambiar de vehículo antes.

¿Apetece un eléctrico?

Cada vez son más los españoles que valoran abandonar los combustibles fósiles y apostar por la movilidad eléctrica. A pesar de esto, siguen siendo muchos los que terminan por desechar la idea por temor a que un eléctrico no ofrezca la autonomía, equipamiento o prestaciones esperadas.

Este “necesito tocar antes de comprar” tan propio de los españoles está disparando los contratos de renting de vehículos eléctricos. Una vez más, los modelos más solicitados en las compañías de alquiler coinciden con los que copan las listas de matriculaciones.

Renault ZOE, BMW i3, Nissan Leaf son algunos de los eléctricos con más tirón. En Renting Finders tiene tanto éxito que, algunos, están en estos momentos agotados. Y es que, ¿quién se puede resistir a probar las virtudes del Renault ZOE por menos 650 euros al mes?

Más bajo es el precio de renting de un Nissan Leaf, con más tamaño y autonomía que el modelo francés, se puede adquirir en renting por 538 euros al mes. Mientras que el Peugeot e-208, uno de los modelos que ha revolucionado el mercado eléctrico en 2021 forma parte de la oferta enchufable de Renting Finders por solo 542 euros al mes.

