Grupo Satec presenta la telemedicina como eje del cambio de paradigma del sistema sanitario en África

miércoles, 30 de junio de 2021, 15:35 h (CET) En las pasadas Jornadas Europeas Del Desarrollo (#EDD21), Grupo SATEC reafirmó su compromiso con el continente africano, donde se encuentra presente desde hace más de 20 años y donde lleva a cabo diversos proyectos de telemedicina para la asistencia de las personas más vulnerables Durante las XXIV Jornadas Europeas del Desarrollo, el principal foro europeo de cooperación internacional y desarrollo, en formato totalmente digital, Grupo SATEC presentó sus soluciones de telemedicina para el continente africano. Con el lema “El pacto verde para un futuro sostenible”, las jornadas se plantearon como una oportunidad para la reflexión y el debate sobre la relación entre la salud humana y la salud del planeta, puesta de manifiesto en esta pandemia de la COVID19: economía verde, sostenibilidad, protección de la biodiversidad y otros aspectos del Pacto Verde para un Futuro Sostenible de la Unión Europea fueron algunos de los aspectos más destacados.

Grupo SATEC participó en estas jornadas con una charla dedicada a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en África para las personas más vulnerables.

Contexto: África y el cambio climático

Pese a ser el continente menos industrializado y por ende el que menos contamina, el cambio climático impacta de una forma muy singular en África. El aumento de la temperatura y la escasez de agua serán factores clave que motiven el recrudecimiento de problemas endémicos como son los nutricionales y las enfermedades infecciosas.

Los sistemas de salud, ya de por sí estructuralmente débiles, se verán sometidos a una mayor presión muy difícil de asumir. Estas debilidades, según refieren los propios responsables de los servicios de salud, son, en orden de importancia: la escasez de profesionales, sobre todo en zonas rurales, la falta de presupuesto, los modelos de prestación de los servicios sanitarios y los problemas de gobernanza política.

En el modelo sanitario, la prevalencia de las enfermedades infecciosas ha derivado en un modelo fundamentalmente orientado a la atención hospitalaria. La atención primaria no es el pilar sobre el que descansa el modelo asistencial y su dotación tanto humana como técnica es muy escasa.

Soluciones de telemedicina para África

La pandemia ha cambiado el mundo y se ha demostrado que muchas de las actividades que se realizaban presencialmente pueden llevarse a cabo de forma remota.

La telemedicina puede ser el medio para el cambio hacia un modelo sanitario basado en la atención primaria. La dificultad de llevar profesionales a los núcleos urbanos puede idealmente amortiguarse con el uso de la telemedicina. El cambio no solo tendrá que ser tecnológico: es necesario cambiar los procesos de atención y la forma en la que se prestan los servicios y la forma en la que se remunera a los profesionales. La telemedicina no puede verse como un esfuerzo adicional a la ya saturada agenda de éstos, sino como un nuevo canal de prestación complementario a la atención presencial.

Se deben plantear mecanismos para acercar la asistencia primaria a la población, con independencia de donde ésta resida, que permitan, por ejemplo, que las familias con niños no tengan que desplazarse a ciudades para primeras consultas. Una asistencia, en suma, donde se prime la prevención y no el tratamiento de una urgencia en régimen hospitalario.

Aunque muchos son los motivos de la emigración a la ciudad, la mejora estructural de la salud en África hará que más personas puedan permanecer en sus lugares de origen y no emigrar hacia áreas urbanas, lo que permitirá una mayor conservación de los territorios, haciendo converger progreso y sostenibilidad.

