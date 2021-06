Quick Step® abre su exclusiva Diamond Store en Valencia Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 15:37 h (CET) Apertura de una nueva Diamond Store en la Gran Vía del Marqués del Turia de Valencia. Quick Step es una marca registrada de la empresa belga UNILIN, líder mundial del sector de fabricación de suelos laminados, de parquet y de vinilo. Diamond Store Quick Step Valencia será un referente para clientes finales, profesionales del mundo de la decoración y el diseño de interiores Quick Step líder mundial de suelos laminados, de parquet y de vinilo, pone a disposición de clientes finales, profesionales, diseñadores de interiores y arquitectos, un nuevo canal de distribución en Valencia con la apertura de su nueva tienda-exposición premium Diamond Store. Un nuevo punto de comercialización para la marca, un espacio donde mostrar en exclusiva la totalidad de sus productos, y especialmente diseñada para definir una experiencia de compra diferente.

Desde principios del mes de junio, una nueva Diamond Store Quick Step ha abierto sus puertas en pleno centro de la ciudad, en la Gran Vía del Marqués del Turia. Bajo este concepto único, no existe en el mercado de suelos otro similar en cuanto a canal de distribución tienda-exposición exclusiva en la provincia, al igual que sus predecesoras de Madrid y Barcelona, la de la capital del Turia traslada al cliente a un mundo muy diferente al de la venta directa. En ella, se expone el catálogo completo de la firma -con todas sus series y modelos- donde los suelos se presentan en muestras de gran tamaño. Además, junto a ellos, se muestran diversos deco -maquetas en tamaño real de pequeño formato- donde se exhiben los suelos más populares en un entorno de interior que inspirará al visitante, los complementos para dar un acabado y remate más profesional a sus diseños de pavimento y también productos homologados para su cuidado y limpieza.

Luis Gonçalves, Director General de Quick Step Valencia, comenta que "no solo es una tienda de producto, sino que además será un referente en cuanto asesoramiento tanto para profesionales del mundo de la decoración y el diseño de interiores como para instaladores de suelos de madera, donde mostrar "in situ" a sus propios clientes todo el extenso catálogo de soluciones de la marca".

Esta nueva Diamond Store Quick Store tiene para Unilin una importancia estratégica como nuevo punto exclusivo de comercialización en la Comunidad Valenciana, a la que brinda su total apoyo y sus mejores deseos para un proyecto ya hecho una realidad.

Diamond Store Quick Step Valencia está ubicada en Gran Vía Marqués Del Turia, 20, con más de 150 metros cuadrados de exposición, un escaparate único que poder traspasar para ver, tocar, sentir cada diseño –orientado a cualquier estancia de la casa-, y para consultar, desde las sugerencias, la instalación, el presupuesto y la financiación y también los mejores complementos Quick Step, con los asesores de Diamond Store, personal cualificado y formado por la propia marca.

Quick Step Valencia, www.quick-stepvalencia.es, es una empresa de nueva creación, perteneciente y avalada por la experiencia del Grupo Decobraz, empresa madrileña con más de 25 años al servicio de la comercialización, distribución e instalación de todo tipo de suelos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.