Cómo intensificar el cuidado de la piel en verano según Pharmamel Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 12:54 h (CET) Cuando suben las temperaturas y se disfruta de más horas de sol la piel se resiente, es por eso que el equipo científico de Pharmamel desarrolla una serie de productos que cuidan la piel desde dentro y además luchan contra el envejecimiento Todo el mundo está deseando que llegue el buen tiempo y el verano… Más horas de sol, un poquito más de tiempo libre, más tiempo en la calle y desconectando. Pero esto, que viene genial tanto al cuerpo como a la mente, puede afectar a la piel. Por ese motivo el equipo científico de Pharmamel - un laboratorio farmacéutico y cosmético ubicado en Granada capitaneado por la Dr. Germaine Escames y el Dr. Dario Acuña y que cuenta con productos 100% realizados en España - ha preparado una serie de productos para cuidar la piel desde dentro y a la vez conseguir grandes efectos antienvejecimiento.

¿Cómo intensificar el cuidado de la piel en verano? Con Mel13 Health

Evitando el sol, usando protector solar, limpiando bien el rostro a diario, etc… Esos son los consejos básicos para el cuidado de la piel en verano pero, ¿cómo intensificarlo para conseguir, no solo cuidarla sino también nutrirla, mejorarla e incluso rejuvenecerla? Pharmamel ha creado la crema MEL13 HEALTH, que hidrata en profundidad y repara la piel irritada favoreciendo el proceso de regeneración celular en todo tipo de personas y pieles.

Alivia el picor y el enrojecimiento de la irritación cutánea y es perfecta para mitigar la irritación producida por la exposición solar que se intensifica en estos momentos. Este producto con fórmula patentada cuenta con una alta dosis de melatonina que protege, regenera y repara las células dañadas de la piel durante los largos días estivales. La Melatonina se liberando lentamente y actúa de manera certera y específica. Y, por si fuera poco, hasta el 15 de agosto este producto, y todas las referencias del laboratorio, cuentan con 20% de descuento introduciendo el código "Mel13verano" en la tienda online del Pharmamel.

Belleza con salud es posible y sencillo

Pharmamel también cuenta con una línea de belleza para el rostro. Con la gama MEL13 Antiaging de Pharmamel, se puede intensificar una rutina beauty diaria ya que se consigue actuar en todas las células y capas de la piel: epidermis, dermis e hipodermis.

Entre los productos de esta gama de Pharmamel se encuentran Mel13, crema para todo tipo de pieles que aporta un extra de hidratación a la piel. Mel13 Plus, indicada para pieles más dañadas o maduras. La regeneración celular es intensa y repara los signos visibles de la edad. Mel13 Sérum, un suero intensivo que potencia los efectos del tratamiento devolviendo la luminosidad al rostro de inmediato; y por último Mel13 Eyes que nutre, hidrata y regenera el contorno de los ojos atenuando bolsas y ojeras. Todos estos productos pueden conseguirse en farmacia o a través de la tienda online del Pharmamel. “Cada uno de los productos de la gama actúa específicamente y como se usa por la mañana y por la noche los resultados son estupendos”, explica la doctora Escames.

El cuidado para la piel no es magia, ¡es ciencia!

25 años de investigación avalan a este laboratorio y a sus productos. En Pharmamel se estudian los beneficios de la melatonina en la piel y, además de para productos de belleza o para aplicaciones cutáneas como pieles muy dañadas o radiadas, también se han aplicado todos sus beneficios para diferentes usos farmacéuticos y médicos. Recientemente, por ejemplo, el laboratorio se encuentra inmerso en una investigación sobre cómo la melatonina puede ayudar a pacientes con COVID.

