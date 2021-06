Integrar las señales manuales y automáticas es clave para el éxito en Forex, según los analistas Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 13:34 h (CET) Libertex pone a disposición de los traders ambos tipos de señales, ayudando a tomar las decisiones correctas, en un mercado extremadamente volátil El mercado Forex es uno de los mercados más volátiles y lucrativos del sector del trading. Con un valor de más de 6,5 billones de $ por día, eclipsa a su competidor más cercano (las acciones) por un margen significativo. A pesar de ofrecer muchas oportunidades para los traders avanzados, el riesgo de pérdida de capital es muy real. Dada la gran competencia, es necesario utilizar todas las herramientas disponibles para llegar a conseguir ganancias continuadas.

Interpretar las señales del mercado

La volatilidad es la principal característica en Forex. Los movimientos pueden ser pequeños, pero pueden terminar costando mucho, especialmente cuando se trata de apalancamiento. Los niveles de soporte y resistencia son extremadamente difíciles de predecir en este mercado, lo que tiende a generar más especulación. Esto hace que sea muy fácil tomar decisiones erróneas y acumular grandes pérdidas en el proceso. Por esta razón, la analítica es una necesidad absoluta. Sin embargo, no todos los traders tienen el tiempo y las habilidades de análisis técnico para estudiar el mercado, lo suficientemente de cerca, como para encontrar puntos perfectos de entrada y salida.

La ventana de acción en Forex también es extremadamente ajustada. A menudo se requiere que muchos analistas trabajen al mismo tiempo para producir información que sea realmente utilizable. En este contexto, es fácil ver cómo los traders institucionales más grandes aprovechan esta situación, por lo que atender a las señales del trading es fundamental.

¿Qué son las señales de trading?

Las señales de trading adoptan muchas formas, pero, normalmente, se basan en noticias y gráficos. Su valor radica en el hecho de que expresan con precisión qué está sucediendo en el mercado en un momento determinado y dan una dirección clara hacia dónde moverse. Incluso especifican puntos de entrada y salida adecuados y, muchas, incluso, incluyen detalles de factores clave que pueden afectar los precios a corto plazo.

Debido a la enorme volatilidad involucrada, el uso efectivo de las señales es absolutamente crucial para el éxito de las operaciones. Hay muchos factores que influyen, muchos de los cuales son altamente impredecibles, desde las fluctuaciones de la oferta y la demanda, en todo el mundo, hasta los acontecimientos económicos y políticos mundiales. Como tal, es necesario tener un servicio de señales fiable para tener posibilidad de mantenerse al día con los altibajos del mercado de divisas.

¿Manual o automático?

Estos son los dos tipos principales de señales comerciales disponibles de Forex.

Las señales manuales son creadas por traders o analistas senior con un conocimiento profundo del mercado. Por lo general, consisten en boletines fáciles de leer o gráficos con anotaciones. Por lo general, son accesibles y fáciles de entender e implementar. La plataforma Libertex, por ejemplo, incluye tales señales en su servicio de noticias actualizado periódicamente para esta clase de activos.

Debido a que son preparadas por personas reales, las señales manuales pueden ofrecer una buena manera para que los traders que se inician en el mercado aprovechen las habilidades y conocimientos de los veteranos.

Desafortunadamente, la dimensión humana que hace que sean fáciles de usar también puede ser perjudicial en ocasiones. A veces, la información puede estar desactualizada o malinterpretada, por lo que es necesario combinar también las señales automáticas

Las señales automáticas, generalmente, se consideran mucho más precisas, especialmente en períodos de tiempo más cortos. Estas señales son generadas por potentes paquetes de software y requieren un mayor nivel de comprensión.

En primer lugar, necesitan algún tipo de entrada de datos. Esto puede provenir del propio trader o de un proveedor de señales externo. Una vez finalizado el procesamiento, el software generará una simple señal de compra o venta de acuerdo con las condiciones exactas del mercado en el momento de la generación.

Los usuarios de Libertex, tienen acceso a señales tanto automáticas como manuales para aprovechar los beneficios de cada una. Las señales automáticas de Libertex son muy fáciles de usar, ya que vienen integradas en cada instrumento individual, en la pantalla de la plataforma.

El trading está plagado de incertidumbre, pero en ningún lugar con mayor intensidad que en el mercado Forex. Incluso los expertos pueden cometer errores muy costosos sin apoyo. Aquí es donde entran las señales comerciales. Además de proporcionar información general sobre las oportunidades disponibles en la situación actual del mercado, también ayudan a los operadores a mitigar muchos de los riesgos relacionados con las transacciones y el apalancamiento, que pueden terminar costándoles caro. Al proporcionar puntos de entrada y salida claros, las señales pueden ayudar a todos, desde los inversores a largo plazo hasta los traders de swing y day, al tiempo que permiten un seguimiento constante de las posiciones mientras permanezcan abiertas.

"Plataformas como Libertex, que integran ambas variedades de señales, son de gran utilidad. Por lo general, servicios como este no son baratos y no todos los operadores brindan a sus clientes este nivel de valor agregado de forma gratuita. Con un apalancamiento inmejorable (30: 1 en divisas) y una comisión que supera al mercado, todo ello en una aplicación galardonada y ultra fácil de usar, Libertex es una muy buena opción para unirse a las filas de traders satisfechos de todo el mundo", afirman los responsables de la plataforma.

