Ferretería Modrego Hogar: Las reformas disparan las ventas de ferretería

miércoles, 30 de junio de 2021, 13:41 h (CET) Según los últimos estudios, el sector de reforma está en pleno auge. Tanto como para esperar que facture cerca de 21.000 millones de euros este año y, finalmente, crezca casi un 15% a finales de este 2021 En este contexto, ferreterías online como Modrego Hogar, especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, son referentes tanto para profesionales como para particulares que ya, desde mediados de 2020, reactivaron un sector que se había aletargado y que está siendo clave para agilizar los cambios en los espacios habitables.

Electrodomésticos, fontanería, domótica, menaje y, cómo no, jardinería, son los cuatro pilares básicos de este tipo de servicios que han visto cómo el espacio al aire libre y también los espacios abiertos dentro de las viviendas se han revalorizado al máximo.

“Cada vez vemos más demanda en el catálogo de jardinería. Se ve claramente cómo cada vez hay más familias que han cambiado de vivienda optando por tener más espacio y un jardín, aunque sea a costa de poner kilómetros de por medio del centro de la ciudad. Nuestros descuentos, además, que van del 5% hasta el 40% en productos como piscinas, estanques, productos de jardinería o incluso cortacéspedes están respondiendo a la creciente demanda ayudando a que no se descuadren presupuestos familiares de cara al verano” explican desde Modrego Hogar, uno de los minoristas barceloneses con mejor reputación.

Las reformas, además, están suponiendo todo un estudio de productos ya que cada vez son más quienes instalan cajas fuertes, productos de domótica y conectividad, instalaciones con ahorros energéticos en términos de fontanería y electricidad y, con la nueva factura de la luz, electrodomésticos programables y gama A++.

Más allá de las promociones, además, Modrego Hogar aplicará un vale del 2% de descuento adicional a compras futuras para premiar la fidelidad de sus clientes. “Es nuestra forma de dar las gracias. Frente al receso del pasado ejercicio, casi 5 de cada 10 empresas del sector ferretero han experimentado un aumento del 10% durante los primeros compases del año, según la Encuesta de Coyuntura elaborada durante la última Asamblea General y Foro AFEB” explican.

Acerca de Modrego Hogar

Modrego Hogar es una tienda online especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, bricolaje, jardinería, fontanería, electricidad, iluminación y hogar. Opera desde 1980 y en la actualidad acumula más de 40 mil referencias.

