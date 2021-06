Ficción y ensayo conviven en la primera novela de Ramón Martínez Piqueres, 'Tú vivirás mejor que yo' Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 14:18 h (CET) El escritor realiza un recorrido por la historia política de España para tratar de visualizar lo que el futuro nos depara Es el año 2025. Un atentado terrorista en la estación de trenes de Alicante a manos de un grupo de ultraizquierda interrumpe la cotidianidad de la ciudad. Así comienza la primera novela del escritor Ramón Martínez Piqueres Tú vivirás mejor que yo (editorial Tregolam).

El escritor despliega su talento narrativo en su «ópera prima» construyendo una historia en tercera persona, desde el punto de vista de José y su padre, Ramiro, que recorre la historia política de España desde la muerte de Francisco Franco hasta el espacio temporal donde se ambienta la obra. Para ello, escoge un género híbrido que cabalga entre la ficción y el ensayo, lo que la convierte en una obra única y muy original.

"Lo hice a partir de un artículo que leí en el que se argüía la polivalencia de géneros en la literatura actual. El poder jugar con todos ellos dentro de un mismo texto. Cierto es que, siendo un escritor novel, quizás haya sido osado, pero el resultado lo considero… divertido".

El Dr. José Martín, que trabaja en el servicio de urgencias del hospital de Alicante, se encuentra sorprendido por la noticia de que se ha producido un ataque terrorista en la estación de trenes de la ciudad, entre cuyas víctimas se encuentra Javier, un niño de once años. La relación que mantiene José con el pequeño es el motivo que le impulsa a retomar la relación con sus hijos, Iván y Davinia, y dar un giro a su vida.

El título de la obra surge de esa frase que siempre han dicho y dicen los padres a sus hijos, y se representa muy bien en los personajes de Ramiro y José, que relatan a la perfección el momento político cambiante e incierto que se vivió en el pasado y que se puede hallar en estos tiempos coetáneos.

Con una atmósfera de nostalgia e incertidumbre, Ramón Martínez Piqueres presenta así una crítica a la manera actual de hacer política, tan polarizada, en la que se siguen apreciando los mismos errores cometidos en el pasado.

"Hay que profundizar en la novela —porque esa es la parte novelada—, para darse cuenta de que la política es lo mejor y, a veces, lo peor que nos puede pasar.

Pero no solo es la política la que motiva este tipo de actos, también lo es la religión, el deporte… ¡Somos nosotros! Las mujeres y los hombres que hacemos deporte, religión, política y muchas más cosas".

Una novela verosímil que hará las delicias de los lectores ávidos de historias sagaces. La maestría con la que el escritor construye la trama se refleja en la ternura, la agilidad y la inocencia con la que transmite las vivencias de los personajes y la falta de certeza que hay con respecto al futuro, pero sin olvidar aportar una pincelada optimista que recuerda al lector que siempre debe confiar en que todo puede cambiar para las futuras generaciones.

Los lectores canalizarán sus propias vivencias y empatizarán con la historia de José y Ramiro, cuya cotidianeidad y realismo los invitará a reflexionar y a comprender en qué consiste exactamente hacer política.

"Es fundamental entender que política se hace desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Al fin y al cabo, la política, al margen del arte de gobernar, no es más que la relación que establecemos con los demás".

Ciertamente, una propuesta fresca, novedosa y enternecedora que se quedará en el corazón de todo aquel que la lea.

La novela de Ramón Martínez Piqueres ya está disponible en las librerías para aquellos lectores que busquen una historia sensible e inteligente.

