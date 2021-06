Yunbit Business Software, Nóminas Cloud Computing Multitenant Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 14:21 h (CET) Yunbit, fabricante de software cloud en modelo multitenant, completa su aplicación de nóminas integrada con el resto de la plataforma de gestión empresarial y portal del empleado Una plataforma cloud computing multitenant, como Yunbit Business Cloud, aporta grandes beneficios a la organización. ¿Por qué es beneficioso disponer de una aplicación de nóminas de estas características?

En primer lugar, al estar desarrollada en la nube y web responsive; es accesible desde cualquier lugar donde se disponga de Internet y mediante cualquier dispositivo (PC, tablet o móvil):

no es necesario disponer de dispositivos de última generación, ni de hacer mayor gasto en hardware, tan solo de tener acceso a Internet;

al ser accesible online, permite el trabajo en remoto, teletrabajo o smartworking, facilitando de esta forma las diferentes variantes de trabajo que imperan en el mercado. En segundo lugar, al estar integrada con el resto del ERP o plataforma de gestión empresarial, las tareas administrativas y los errores del factor humano disminuyen enormemente:

la automatización de las tareas mejora la distribución y acceso a la información;

mejora los procesos;

y facilita el intercambio de información. En tercer lugar, al ser multitenant, no hay necesidad de migraciones de versiones y la solución se va actualizando poco a poco con pequeñas modificaciones que no afectan a personalizaciones ya realizadas o a la curva de aprendizaje del softtware. El usuario dispone siempre de la última versión y de las mejoras que se van elaborando en el producto de software:

hay un mayor aprovechamiento del tiempo;

se produce una mejora de la rentabilidad de la inversión en tecnología;

no es necesario formar nuevamente ni realizar nuevas inversiones de puesta en marcha en pocos años. En cuarto lugar, Yunbit dispone de un módulo completo de Gestión de RRHH y "Portal del empleado" que permite realizar una gestión y comunicación empresa - empleado inmediata y sin fisuras, pudiendo delegar gran parte de la gestión en los empleados:

volcado automático a la nómina de las incidencias (notificaciones de bajas, cambios en mod. 145, horas extras, etc.);

fácil acceso a los documentos para la gestión laboral y administrativa;

automatiza la gestión de notas de gastos, vacaciones y permisos, control horario, información para registro retributivo, etc.

mejora la interacción, el intercambio de información y la gestión del conocimiento ;

; es un instrumento de comunicación, participación e interactividad. Dada la importancia que ha pasado a tomar la captación y gestión de los recursos humanos en estos momentos, debida a la incertidumbre causada por diversos motivos; la integración del empleado en la cultura corporativa, su motivación y la confianza y compromiso dispuestos en la organización son elementos fundamentales para evitar la fuga de talento.

Estas cuatro evidencias; junto con otras muchas más, se imponen ante la elección de un software de nóminas aislado del resto de ERP que maneja la organización; en resumen, más eficiencia, más rentabilidad y más confianza.

