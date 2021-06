VERSE lidera el crecimiento fintech en 2021 Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 14:41 h (CET) El banco de los jóvenes supera los 2,5 millones de usuarios y se consolida como la principal opción de pago por móvil Verse, el banco de los jóvenes líder en Europa, continúa con paso firme y se afianza como la fintech que más ha crecido en el sector financiero en España en esta primera mitad de 2021 acaparando más de un 27% de cuota de mercado en este segmento.

La app supera ya los 2,5 millones de usuarios en toda Europa y continúa sumando miles de usuarios a diario al ser la única alternativa de pago instantáneo a las plataformas tradicionales del sector bancario. Así, en el último año Verse ha promediado 140.000 nuevos usuarios al mes reforzando su liderazgo como la aplicación con mejor ratio de crecimiento.

La startup catalana concentra más de un 80% de usuarios en España. Actualmente 1,8 millones de versers en España son usuarios activos de la aplicación y la utilizan al menos 4 veces a la semana para sus compras semanales y pagos a amigos y familiares.

“La irrupción del sector fintech es imparable. En el futuro toda la banca será digital y no solo en la forma de relacionarse con el cliente, sino en la creación de productos y en la misma definición de lo que significa el dinero. Los usuarios buscan obtener un mejor servicio a través de los canales digitales y solo las apps 100% nativas digitales como Verse pueden ofrecer la máxima calidad en ese sentido”, afirma Bernardo Hernández, CEO de Verse.

La pandemia incentiva el crecimiento

El contexto originado por la pandemia ha impulsado definitivamente la relación con la banca tradicional y cada vez más usuarios apuestan por plataformas 100% nativas digitales como Verse. Desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19 Verse ha sumado más de 1 millón de nuevos usuarios facilitando durante meses a miles de usuarios las gestiones diarias de envío y recepción de dinero de forma rápida y sencilla desde su teléfono móvil.

En este tiempo Verse ha centrado especialmente sus esfuerzos en reforzar el vínculo con la base principal de usuarios, la llamada Generación Z. La app conecta con este perfil de consumidores que han crecido con el “online” y que, a pesar de las restricciones que el Covid-19 ha traído consigo, se encuentra cómoda conectando online, incluso más que haciéndolo offline.

La app con más usuarios, la más descargada y la mejor valorada

Además de su crecimiento orgánico Verse también cuenta con la mejor valoración del sector con una puntación de 4,9/5 y es ya la opción preferida por los españoles para el pago directo a través del móvil al ocupar la primera posición en número de descargas de este segmento en los rankings App Store y Play Store.

Verse se ha convertido en la opción favorita tras reformular el concepto de transferencia y convertirse en una nueva red social. Los usuarios pueden crear grupos dentro de la app, gestionar los gastos comunes, organizar eventos, juegos y concursos integrados en otras redes sociales.

La app con más seguidores de Europa en redes sociales

Además del liderazgo en cuanto a número de usuarios y valoración de la app, Verse es también la app de finanzas con más seguidores de Europa y la segunda en todo el mundo. La comunidad de versers continúa creciendo diariamente y alcanza ya los 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Durante el último año Verse ha doblado su comunidad en esta red social y trabaja frecuentemente con influencers en campañas como el sorteo con Violeta Mangrinyan, que rompió el récord de mayor número de comentarios en un post de Instagram en Europa.

“Apostamos por Instagram ya que es donde los usuarios “viven”. Los versers quieren que el dinero trabaje para ellos y que las interacciones con el dinero sean a golpe de clic, tap o un swipe de móvil y no una conversación pesada con un gerente bancario”, afirma Bernardo Hernández, CEO de Verse.

