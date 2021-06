El cumplimiento de la ley Xus D Madrid, Gerona Lectores

miércoles, 30 de junio de 2021, 12:46 h (CET) En realidad, lo que no es normal es que quien ostenta el poder político en un Estado de Derecho desobedezca la ley con alevosía y, encima, no esté dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de sus actos.

El Gobierno pretende reformar el Código Penal a la medida de las exigencias y necesidades del independentismo catalán. Como si el Código Penal pudiera o debiera reformarse para satisfacer las aritméticas parlamentarias.

El actual Gobierno de Cataluña tiene el derecho y el deber de hacer política, pero no hay más escenario que el de las instituciones, ni más regla que el cumplimiento de la ley.

