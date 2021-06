Bilderber: la peor pandemia -epílogo

Una declaración en 1991 de David Rockefeller, durante una reunión secreta del Grupo Bilderberg, dice: “Estamos agradecidos con el “Washington Post”, el “New York Times”, la revista “Time”, y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años”.



“Los imperios económicos internacionales están interesados en promover el endeudamiento de los gobiernos. Cuanta más alta es la deuda, más caros son los intereses. Pero además pueden exigir al presidente de turno privilegios fiscales, monopolios de servicios o contratos de obras. Si éste no acepta provocarán su caída, promoviendo disturbios y huelgas que, al empobrecer a la nación les obliga a claudicar ante lo que piden” (Carrol Quigley, extraído del libro “Tragedy and Hope”). “Sinceramente creo, al igual que usted, que los poderes bancarios son más peligrosos que los ejércitos armados…” (Thomas Jefferson en una carta a John Adams).

“Los oficiales económicos de los países más grandes deben comenzar a pensar en términos de manejar una sola economía mundial, junto con el manejo de relaciones económicas internacionales entre los países” (La Reforma de las Instituciones Internacionales: Un Reporte de la Trilateral Task Force en Las Instituciones Internacionales para la Trilateral Commission, New York: “The Trilateral Commission”, 1976, pág. 22). “El único interrogante de nuestro tiempo no es si el Gobierno Mundial será alcanzado o no, sino si será alcanzado pacíficamente o con violencia. Se quiera o no, tendremos un gobierno mundial. La única cuestión es saber si será por concesión o por imposición” (James Paul Warburg, patrón del grupo financiero S. G. Warburg, miembro de la Round Table y del CFR, en una alocución pronunciada ante una comisión del Senado estadounidense).

“Solo denme el control sobre la moneda circulante de las naciones, sin importar quién escriba las leyes” (El barón M. A. Rothschild, siglo XVIII).

Brezinsky y Rockefeller invitaron a Carter para que fuera miembro de la Comisión Trilateral en 1973. Ellos comenzaron inmediatamente a buscar la Presidencia. “Nuestros líderes se han rehusado a decir la verdad. Si nosotros, que profesamos la creencia en la libertad, no despertamos ante estos sucesos, el mundo estará encaminado hacia un período de esclavitud…” (Senador Barry Goldwater, “With No Apologies”, pág. 299).

“Una sociedad como ésta será dominada por una élite cuyo reclamo por el poder político estará basado en un sentimiento de superioridad científica. Esta elite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr el control y la sumisión de la sociedad” (Extraído del libro “Between Two Ages,” pág.300, de Zbigniew Brezinsky, fundador y creador intelectual de la Comisión Trilateral).

El 11 de septiembre de 1991, en un documento enviado al Congreso titulado “Hacia un Inminente Nuevo Orden Mundial”, el presidente Bush dijo: “La crisis en el Golfo Pérsico ofrece una única oportunidad para movilizarnos hacia un período histórico de cooperación. Después de estos tiempos problemáticos, un Nuevo Orden Mundial puede surgir, en el que todas las naciones del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en una convivencia armoniosa que debe nacer”.

“La estructura que debe desaparecer es la nación” (Edmond de Rothschild, en declaraciones a la revista “Enterprise”).

La última es una de las frases que más me ha sorprendido, porque ha resumido el sistema de creencias y engaño a la perfección: “Si quieres ocultarle algo a la gente, ocúltasela con una mentira tan, pero tan grande y se distancie tanto, pero tanto de la verdad, que aunque se la cuenten… no la van a creer” (Hitler).

Bien, vamos, para terminar con las “SIETE TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN MÁS POPULARES DE LA ACTUALIDAD”, que se inicia diciendo que la situación de la economía mundial no es casual sino un proceso que ha sido propiciado por los intereses de ciertos grupos:

1. Los titiriteros del mundo . Todo lo que ocurre en el mundo es orquestado por una organización secreta cuyo principal instrumento de influencia es el dólar. A lo largo de la historia ha habido recurrentes intentos de establecer un orden mundial único, pero si en el pasado se trató de hacerlo por medios violentos, los actuales dirigentes de esa organización se dieron cuenta de es más fácil ‘comprar’. Así, el matemático suizo James Glattfelder contó el número de titiriteros que tiran de los hilos del mundo y llegó a la conclusión de que son 147 corporaciones las que controlan más de la mitad de los recursos mundiales.

Los teóricos de la conspiración creen que hoy en día varios clanes financieros regulan el dólar. Son los principales accionistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el principal en la estructura de la Fed, los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan. Además, a la Fed se le acusa de desencadenar crisis financieras y guerras mundiales.

2. El colapso petrolero . El colapso de la Unión Soviética fue resultado de una operación de largo plazo de la CIA y uno de sus puntos nodales fue la reducción de los precios mundiales del petróleo. La disminución del costo del energético global privó a la URSS de moneda convertible para comprar sus alimentos importados, recordemos que la Unión Soviética era el mayor importador de granos. La reducción del flujo de petrodólares también le quitó al país los recursos para el Ejército y la compra de “lealtad a la patria” en las repúblicas y países de Europa del Este.

Los partidarios de este plan antisoviético señalan que EE.UU. también cortó a la URSS el acceso a las nuevas tecnologías, lo que obligó a su enemigo ideológico a comprarlas a precios inflados a través de terceros países.

3. Medicinas que matan . Por el miedo a perder sus grandes beneficios, los fabricantes de medicamentos esconden los tratamientos baratos y verdaderamente eficaces. Así, se cree que el SIDA es una enfermedad ‘comercial’ y todos los tratamientos contra esta pandemia son un modo de vender fármacos caros e ineficaces. La cura para el cáncer también ya fue encontrada, pero se oculta esmeradamente para seguir teniendo ganancias.

4. Monopolio de energías no renovables . Las compañías petroleras por miedo a perder su hegemonía mundial en el mercado energético obstaculizan el desarrollo de energías alternativas. El petróleo es un recurso natural no renovable, pero su consumo y precio aumentan cada año. Al mismo tiempo, las fuentes alternativas de energía simplemente no pueden competir con el dominio del ‘oro negro’. Según esta teoría conspirativa, los proveedores mundiales de combustibles caros están coludidos con este sistema que agota y contamina.

Los partidarios de esta idea ponen de ejemplo los intentos de congelar no sólo el desarrollo de vehículos eléctricos, sino también la producción de electricidad procedente de fuentes renovables.

5. Señores de las armas . Los traficantes de armas están activamente involucrados en el estallido de guerras con el fin de tener una constante demanda de sus artículos. El comercio de armas deja montones de dinero. Según el informe del Stockholm International Peace Research Institute, las ventas de las empresas armamentísticas crecieron incluso durante la crisis del 2008. El líder en el mercado mundial de armas es Estados Unidos.

Teóricos de la conspiración señalan que fueron la I y II Guerra Mundial las que convirtieron al dólar en la principal moneda de reserva, y ahora para mantener este status quo, EE.UU. de vez en cuando tiene que echar leña al fuego de los conflictos internacionales.

6. Sociedad de consumo . Con el fin de maximizar sus propios beneficios, se producen artículos de mala calidad y de corta duración e introducen en el mercado productos transgénicos, que algunos defensores de las teorías de la conspiración consideran un tipo de ‘armas biológicas’. Ingredientes químicos se usan activamente en las marcas multinacionales como Coca-Cola, Pepsi Co, Nestlé, Mars, Uncle Bens, Cadbury.

En el caso de la telefonía móvil, antes los dispositivos eran más sólidos y duraderos, ahora quedan descontinuados casi inmediatamente después del período de garantía para ser sustituidos por modelos ‘más inteligentes’.

7. Cibercírculo vicioso . Los fabricantes de hardware estimulan con sus dispositivos la utilización masiva de software caro, y los creadores de aplicaciones antivirus, lanzan sus propios virus en la red para provocar la demanda de sus productos. Es un círculo vicioso de la sociedad de la información, donde los ordenadores se van sustituyendo por otros más poderosos y actuales para nuevos y así mantener una continúa demanda de estos dispositivos y sus aplicaciones.

Hay cosas muy interesantes que conviene saber para entender en el mundo que vivimos. No obstante, comprendo que en el mundo hay mucha gente -más de la deseable- que hace bueno eso que dijo Mark Twain: “Ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota”. ¿Hablamos de la Deuda Pública y del dinero fiduciario? A ver si soy capaz de “interpretar” esa difícil partitura. Será, quizás, mi próxima bizarría. Ya veremos.