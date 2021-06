¿Dónde está el norte?

En la montaña como en la vida, cuando se pierde el Norte, uno no sabe a dónde va. Hay muchas maneras de orientarse: por la estrella polar, por la razón, por el sol, por la intuición, por la brújula, por la religión, etc.

Dicen de Sócrates que era la comadrona de las ideas. Él solo hacía preguntas que sus discípulos debían contestarse a sí mismos. Y después les decía: "Lo que no quieras para ti, no lo desees para los demás". Lo cual me hace pensar que el Norte lo sabemos, está dentro de nosotros, lo que nos falta es alguien con buena voluntad.

Vivimos en un tiempo en donde las preguntas que nos hacen están dirigidas a manipular nuestras mentes. Sin ir más lejos, ahí está los nacionalismos, el consumismo, la publicidad, el márquetin, la política...

Dos ejemplos de la misma pregunta: ”¿Con quién quisieras que se casara su hija: con alguien parecido a Hitler, o con alguien similar a Sócrates?" Y la otra sería:"¿ Con quien desearía que se casara su hija: con el Presidente de un país, o con un filósofo acusado de pervertir a la juventud”.

En fin, la respuesta está en su tejado: “¿Qué es lo que desea para sus hijos? Porque ¿sería injusto que usara una vara de medir para sus hijos y otra para los demás?"