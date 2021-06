Alfabeto de un fraude

Las elecciones en los diversos países del mundo son procesos institucionales que se deberían llevar a cabo periódicamente para que los electores con su voto entre una diversidad y pluralidad de candidatos puedan elegir a quien los represente y asuman el cargo para lo cual se da dicho proceso eleccionario, debiendo respetar las minorías lo que decidan las mayorías ,esto es lo que se denomina democracia representativa, el voto es el principal elemento de la participación ciudadana y el Estado debe garantizar de forma responsable su decisión.

En el caso peruano del presente análisis, se detallará la concertación de voluntades para planificar, diseñar, desarrollar y ejecutar un fraude electoral, espero que no sea un modelo para otros países o haya sido ya aplicado.

a) Deberé realizar alianzas políticas con antiguos enemigos políticos y los exorcizare, por la defensa de la Democracia, claro esta ofreciéndoles algunos puestos si se llega al gobierno.

b) Un buen garante o buenos garantes no están de más, más aún si este o estos tienen prestigio internacional o tienen un Premio Novel, fueron Ministros o Premieres.

c) Recurriré al Monopolio de los medios de comunicación a mis pies prensa escrita, radio y televisión, para que yo tenga la prioridad informativa y que me pongan en cadena nacional cuando yo hable, asimismo me aprovechare que estoy en todas las casas que tienen una “caja boba” perdón un televisor.

d) Estaré rodeado de “Seudo-Periodistas del Jet set” serviles, adulones, complacientes, monigotes, marionetas, amaestrados y militantes que “discurseen” en mis mítines y a los que me pidan igualdad de condiciones en el proceso electoral solicitare los retiren o despidan por tratar de ser imparciales; pero hay que tener mucho cuidado de esos como los del Canal 4 que renunciaron y denunciaron públicamente a los dueños de los canales.

e) Aparecerán complaciente y convenientemente los “atentados terroristas” que algunos no saben por que extrañas circunstancias, sólo aparecen en segundas vueltas y cuando soy candidato.

f) Solicitaré ayuda a los empresarios de publicidad exterior “paneles luminosos” para la campaña de terror, claro esta “Voluntariamente”.

g) Se deben desarrollar Psicosociales de miedo terror y horror sobre el otro candidato y su plan político, el Comunismo, Chavismo, Marxismo, además esto ya se ha utilizado anteriormente y nadie se ha quejado.

h) Solicitaré a las altas elites sociales el máximo financiamiento económico posible, tanto directo como indirecto por que están en juego sus intereses económicos, políticos, como su posición en la sociedad.

i) Llevaré a los hermanos venezolanos para “llenar” mis mítines, pasando después la lista para sus respectivos abonos económicos.

j) Abusaré una vez más de los pobres, prometiéndole dinero a la gente con muchas necesidades económicas para diferentes acciones políticas y al viejo estilo, claro esta no cumpliré con mis promesas de pago.

k) Muchos empresarios coaccionarán a sus trabajadores, chantajeándolos diciéndoles que si gana el contrario se llevaran su dinero y ellos se quedarían sin trabajo.

l) Hay que terruquear para deslegitimar, desprestigiar, desacreditar y denigrar a todo el que tenga una opinión diferente para que se calle y ese será el pan de cada día, como si te saludaran y dijeran “Buenos días”.

ll). Recurriré a todo tipo de figuras públicas sean: Futbolistas para que obviamente lean unos parlamentos, mal leídos por cierto; que se vendieron o compraron, al viejo estilo de Chumpitaz y a algunos miembros de la farándula que recibieron obviamente favores antiguamente.

m.) Deberé recurrir hasta el final a viejos y conocidos asesores como el DOC que si sabe y conoce de fraudes, arreglos y gasolina, creo que ya se enteraron que ofreció un Milloncito o un palito de verdes por comprar cada funcionario, así como a otros consultores políticos experimentados, vale decir despreciables ,rastreros ,indignos.

n) Deberé recurrir a la obsoleta “Vieja Clase Política” los “Políticos tradicionales”; los “Dinosaurios Políticos” los que con el afán de no perder espacio político harán causa común, quienes fueron vacados de los diversos Congresos en los que ellos estuvieron, para que en coro pataleen y hagan rabietas, berrinches gritando “Fraude, Fraude” claro esta debo cuidarme que no lo hagan más escandalosamente que yo, por que sino serian más protagónicos.

o) Creeré en las Encuestadoras y agencias de Marketing Digital, ciegamente, mientras yo me encuentre en el primer lugar pero si se atreven a cambiar o modificar esos resultados serán desterrados de mi reino.

p) Hay que ningunear al adversario, menospreciarlo, desvalorizarlo, ridiculizándolo, discriminándolo, cortarle las trasmisiones de sus mítines en todos los medios.

q) Permitiré la intromisión política de un personaje político internacional Leopoldo López en suelo patrio Peruano haciendo “Campaña Política” y se harán todas las gestiones para otorgarle una “Visa Express”, pero cuando otro político que felicite la candidatura del candidato opositor, aunque no este en mi país le diré “En mi país no te metas”.

r) Si se pierde por escasos votos hay que apelar a la buena voluntad de los mejores estudios de abogados que de seguro harán su trabajo gratuito, probono o quid pro quo.

s) Hay que ensuciar y entorpecer todo el proceso de proclamación para que no se cumplan los plazos y así no pueda juramentar el nuevo presidente, creando un vacío de poder y que el presidente del Congreso asuma esas funciones y convoque nuevas elecciones.

t) Recurriré a toda clase de maniobras, artilugios légales e ilegales, fraude sistemático en Mesa, fraude en Jurado, hostigaré a las autoridades, trataré de deslegitimar los resultados, auditare de todo el proceso electoral, prepondré acciones de amparo, Habeas Data, pediré el padrón electoral, intentaré un golpe lento, carta de los retirados de las fuerzas armadas aunque estén muertos, intentos de sedición, rebelión o lo que sea.

u) Cuando no hay pruebas del fraude es decir no hay suplantados ni suplantadores ni firmas falsas, deberé plantar pruebas, inventarlas o crearlas ,total son gente pobre que no tiene recursos económicos para contratar un abogado y nadie los va a escuchar.

v) Cuando los plazos para reclamaciones e impugnaciones estén vencidos debo ingresar más y más reclamos, no interesan los días ni las horas con el ánimo de entorpecer y dilatar la proclamación del ganador.

w) Cuando la población desapruebe mi comportamiento post electoral sobre los reclamos de un supuesto fraude que no existe, deberé pedir en público a la población que me envíen pruebas.

x) Las instituciones que convocan al proceso eleccionario deben ser petardeadas, desacreditadas y boicoteadas desde fuera y desde su interior, vale decir por sus miembros dándole un jaque mate para el fraude.

y) Prometo que participare en los siguientes procesos electorales , ya que llegué a la segunda vuelta por tercera vez pero siempre perdí por mala suerte y el fraude, por ello mandare tratar a través de mis emisarios a la población de ignorantes y casi salvajes, por votar por el otro candidato siempre eso si al estilo de Mario…

z) Asimismo prometo que se obstruirá todo proyecto de desarrollo nacional al viejo estilo de los chats “la Mototaxi”, “la Botica” si llega a ser proclamado el otro candidato Presidente y no descansare hasta destituirlo.

Lo cierto es que no hay fraude de acuerdo a los organismos veedores internacionales, Organización de Estados Americanos OEA, Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE ,Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos CEDHUS, el Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de America Latina y el Caribe COPPAL, Federación Interamericana de Abogados FIA, la Asociación de Juristas de Iberoamérica , El Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR, la delegación de la Unión Europea, el Ministerio de Relaciones Exteriores ,Comercio Internacional y Culto de Argentina , el Instituto de la Democracia y las Elecciones IDEMOE, la Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica de Argentina ADPRA por lo que se cae el Plan de fraude sin pruebas , pero queda entonces el de desconocimiento del ganador y patear el tablero para que el Jurado Nacional de Elecciones u organismo electoral demore más y no proclame al ganador , seguirá el plan de que los militares tomen el poder por “la Seguridad de la Democracia” quienes firmaron el acta de sujeción, sino el Plan de anular las elecciones por que ella no ha ganado “Eso es justo pues” y para ello hay que recurrir a un ejercito de los mejores abogados de Lima , sino el Plan de “ la fuga o el asilo político” por que esta en juego su libertad ya que lleva a cuestas un proceso.

Muchos saben que los resultados son irreversibles y no se puede desconocer la voluntad popular, ya hay un nuevo Presidente, es cuestión de horas, la Prensa Internacional ya lo Perfilo sólo falta su Proclamación.

Hay que saber perder, para saber ganar y valorar lo que se tiene, ya que nada será jamás suficiente. Hoy tal como ayer el lema es “Me robaron la elección” un, dos, tres repítelo otra vez. A mi manera.