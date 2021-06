La crisis con Marruecos Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de junio de 2021, 12:03 h (CET) La esperada resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis en Ceuta rechaza de plano la vulneración de la frontera española, con la invasión de miles de marroquíes que la cruzaron el pasado mes de mayo con el apoyo expreso del Gobierno alauita.

La resolución, ampliamente consensuada por los principales grupos, ignora los deseos marroquíes de mantener a Europa al margen de la tensión con España, ignorando que la frontera española es también la frontera europea.

En este sentido, las presiones diplomáticas del vecino reino han caído en saco roto ante la evidencia de que España no se ha encontrado sola ante la crisis. No obstante, la propia resolución hace votos por la superación del problema dadas las sensibles relaciones de Europa con Marruecos en materia migratoria y en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, amén de los crecientes intercambios comerciales y culturales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El cumplimiento de la ley Xus D Madrid, Gerona Bilderber: la peor pandemia -epílogo- Ángel Morillo Triviño Gana el populismo Pedro García, Girona ¿Dónde está el norte? Venancio Rodríguez Sanz Alfabeto de un fraude Juan Carlos Valderrama