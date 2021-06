La fotografía profesional crea recuerdos para toda la vida, por juangavira.com Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 10:18 h (CET) Invertir en un fotógrafo profesional para que inmortalice los eventos importantes de la vida es una tendencia que va en aumento, según los profesionales del sector La relajación de las restricciones y la recuperación paulatina de la normalidad, ha hecho que muchos eventos que se habían aplazado a causa de la crisis sanitaria vuelvan a celebrarse. Muchos de estos eventos han sufrido algún tipo de modificación en su formato, pero si hay algo en lo que parece que todo el mundo está de acuerdo es en que desean que ese día especial quede plasmado para siempre para el recuerdo, por lo que acuden a un fotógrafo profesional para ello.

Juan Gavira, fotógrafo en Valencia, piensa que la sociedad se ha dado cuenta de lo importante que es atesorar momentos con la gente amada, ya que ayudan a superar tiempos difíciles como los que han tocado vivir durante el confinamiento. Para ello el trabajo de un fotógrafo profesional es fundamental, ya que no solo sabe captar la esencia de esos momentos, sino que permite vivir con intensidad e implicación el evento a los asistentes.

Este profesional de la fotografía está especializado en bodas, y ha trabajado en cientos de ellas. Además de ser un reputado fotógrafo de bodas en Valencia, le han llamado de otras comunidades para realizar todo tipo de trabajos, pero cuenta que hubo un momento en que había personas que decidían prescindir del fotógrafo y encargaban ese trabajo a algún invitado, o montaban el álbum de bodas con las fotografías del móvil de los invitados. Eso hacía que se perdieran muchos momentos importantes, la calidad de las fotos no fuese la esperada y que la persona encargada de las fotos no pudiese disfrutar de la fiesta como es debido.

Sin embargo, parece que con la crisis del coronavirus muchas personas se han hecho un replanteamiento vital, y le han devuelto la importancia a aquello que viven con sus seres queridos, a los recuerdos que construyen junto a ellos. En eso los fotógrafos profesionales siempre estuvieron y siguen estando junto a quienes desean dejar constancia de un momento de sus vidas. Desde los inicios de la fotografía hasta hoy en día, una buena fotografía es un poderoso elemento evocador de algo que se ha vivido, y sin duda en los momentos importantes vale la pena ponerse en manos de profesionales para que la realicen, porque no existen dos momentos iguales, y aquello que se ha vivido no puede volver a repetirse.

