Despedidas de soltero con Bitcoins, la nueva moda

miércoles, 30 de junio de 2021

miércoles, 30 de junio de 2021, 10:09 h (CET) Las criptomonedas ya han llegado a mercados tan insospechados como el de las despedidas de soltera y soltero. Pagar actividades con bitcoins para disfrutar entre amigos ya es posible. La empresa Despedidas BIG acepta esta novedosa forma de pago Hace 11 años un programador estadounidense pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas familiares. En aquel momento la factura ascendía a unos 41 dólares, hoy en día equivaldría a más de 90 millones de dólares.

Este pasado fin de semana, último de junio de 2021, un grupo de amigos pagó por primera vez en la historia una despedida de soltero en Madrid con bitcoins, el futuro ya está aquí.

Martín fue el primer cliente que accedió a esta forma de pago. "Somos un grupo de amigos que nos interesan las nuevas tecnologías y la empresa que nos ofrecía los servicios para la despedida de soltero aceptaba esta forma de pago. No lo dudamos ni un segundo al poder ser pioneros en algo como esto".

Puede parecer complejo pero hoy en día hay muchas aplicaciones que facilitan estos pagos entre particulares y empresas. Cualquier persona familiarizada con estas nuevas tecnologías no tendrá problema en asumir este tipo de operaciones.

Luis C., director de Despedidas BIG, comenta cómo ha evolucionado todo el tema de pagos en este tipo de actividades. "Hace 10 años la gente venía a la oficina para pagar en efectivo, se les emitía una factura y todo perfecto. Con el paso del tiempo hemos pasado por transferencias bancarias, pago con tarjeta y bizum hasta llegar a los bitcoins. Una interesante evolución".

"Martín nos comentó que tenía en su Wallet (Billetera) de BTC (Bitcoin) algo de dinero que había cambiado hace tiempo, le había dado beneficios y quería ver cómo utilizarlo para algo más que invertir en criptomonedas. Acto seguido hicimos la conversión de Euros a Bitcoins en ese momento para saber exactamente la cantidad que nos tenía que depositar, y enviamos a Martín el código de nuestro Wallet de Bitcoin. Es un código muy largo que también podía escanear por QR. Una vez lo tuvo, nos pudo pagar desde su Wallet.

La transferencia entre wallets tiene una comisión de minería casi inapreciable y tarda apenas unos segundos. Una vez recibido el pago, lo podemos transformar a euros en nuestro exchange o dejarlo en nuestro wallet para hacer nuestros pagos. Se genera una factura con su IVA correspondiente igual que en cualquier otro tipo de pago. Este tipo de pago goza de una seguridad muy superior a cualquier otro tipo de transacción, por contra tiene una fluctuación del valor de lo pagado/cobrado".

Martín y su grupo de amigos han contratado actividades al aire libre en un finca para despedidas para poder disfrutar de su evento con todas las medidas de seguridad necesarias. Una fiesta en época de covid que no tiene nada que envidiar a las que se organizaban antes de la pandemia.

Una buena barbacoa entre amigos, actividades de hinchables de humor amarillo, pool party con música y bebida y una buena partida de paintball son los planes que este grupo han hecho para homenajear a su amigo que se casa este verano.

