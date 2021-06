El 47% ha ahorrado más de 2.000 euros durante la pandemia para poder viajar este año Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 08:33 h (CET) Una encuesta de la agencia de viajes PANGEA The Travel Store desvela que el 70% viajará este verano situando los viajes como una necesidad vital Después del último año y medio, son muchos los que han echado de menos poder viajar con normalidad. De hecho, la gran mayoría ha aprovechado para “llenar la hucha” durante este tiempo gracias a todos esos viajes que no han podido hacer. Una encuesta realizada por la agencia de viajes PANGEA The Travel Store revela que casi la mitad de sus viajeros (47%) han ahorrado más de 2.000 euros durante la pandemia para poder viajar este año.

Además, algunos han conseguido incluso reservar una mayor cantidad de dinero. Un 16% ha ahorrado entre 3.000 y 5.000 euros y un 16% más de 5.000 euros. En el lado opuesto un 21%, afectados por la crisis del COVID-19 que aseguran no haber podido ahorrar ni un céntimo.

Con o sin ahorro, lo que está claro es que viajar se sitúa como una necesidad vital para los encuestados, el deseo de viajar sigue intacto, incluso ha crecido respecto a años anteriores al habernos visto obligados a pasar tanto tiempo “encerrados” en casa. Así lo confirman los resultados que muestran que un 70% viajará este verano. Un 20% prefiere dejar su viaje para los meses de octubre-noviembre mientras que solo un 3% lo hará en Navidad. Un 7% esperará al próximo año.

La encuesta refleja también un cambio de tendencia respecto al momento de reserva. Mientras que antes de la pandemia los viajeros preferían reservar sus viajes de larga distancia con unos 5-6 meses de antelación, ahora un 34% reservará solo un mes antes de la salida y un 15% solo 15 días antes. En el lado opuesto un 27% que opta por reservar con algo más de previsión, reservando entre 2-3 meses antes.

Respecto al tipo de viaje, el plan más deseado para este verano es disfrutar de la playa en la costa o las islas, opción elegida por un 32%. Hacer un viaje de aventura y naturaleza (22%), visitar algún destino europeo (20%) o viajar a destinos de otros continentes (19%) son opciones que también despiertan gran interés.

En cuanto a destinos elegidos para este verano Europa y España se sitúan como las favoritas, con un 36% y 35% respectivamente. Le siguen de cerca los viajes de larga distancia a otros continentes como Asia, América o África siendo Maldivas, México, Costa Rica, Egipto, Tanzania y Dubái destinos abiertos a los que se puede viajar y los más demandados en los últimos meses.

Según la encuesta, el factor decisivo de cara a elegir un destino u otro ahora mismo es la baja masificación. Un 44% de los viajeros priorizan destinos en los que se puedan hacer actividades al aire libre, sin importar si exigen PCR de entrada o no. Un 20% pone el acento en la facilidad para viajar prefiriendo países que no requieren PCR para entrar. Por último, un 19% se queda con los destinos que tienen un mayor porcentaje de población vacunada.

Las agencias de viajes ganan terreno

Otro de los resultados que arroja la encuesta es la preferencia por reservar de la mano de una agencia de viajes. Un 65% afirma que contratará su viaje a través de esta vía. La atención por parte de un experto (32%), el diseño de la experiencia por parte de un profesional (31%) y la flexibilidad en la cancelación (17%) se sitúan como las características más valoradas de su servicio.

Por último, en cuanto al canal de contacto más utilizado, un 61% opta por la atención presencial, demostrando una vez más la importancia de los espacios físicos y la preferencia por la conversación cara a cara entre asesor y viajero. Sin embargo, un 23% elige comunicarse por email y un 16% por teléfono o videollamada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.