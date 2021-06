The Marliner ofrece todas las facilidades para superar el Marlins test Emprendedores de Hoy

martes, 29 de junio de 2021, 11:10 h (CET)

En el mercado, el único examen de inglés marítimo que existe es el Marlins test. Se trata de un requisito indispensable para las personas con título o licencia náutica que quieran homologar su credencial al mercado británico con el propósito de trabajar en buques de bandera británica o en el sector de yates.

La prueba permite evaluar el nivel de inglés siguiendo los estándares convenidos por la MCA (Maritime and Coastguard Agency) de Reino Unido que emite los Certificate of Equivalence Competence CEC. Con este certificado, los reclutadores del sector pueden saber que el aspirante domina los términos marítimos y se desenvuelve a bordo con seguridad y destrezas.

Información sobre la prueba Los profesionales del sector encuentran en The Marliner información clave para prepararse, ya que la página web contiene una amplia información sobre la prueba. El blog y canal de YouTube administrado por la examinadora certificada del Marlins test, Alex Bell, es de gran utilidad para aclarar dudas y conocer aspectos importantes sobre la actividad marítima en el Reino Unido.

La empresa Ocean Technologies registró la marca Marlins a nivel mundial para “crear un estándar en formación en idioma inglés para las tripulaciones de todo el mundo”. En la actualidad, se considera la marca líder en soluciones de prueba de idioma inglés, además de reclutamiento y aprendizaje para las industrias de cruceros, naves, yates y offshore. Además, en Marlins se gestionan cursos online para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos de capacitación normativos internacionales.

Las partes del examen Este examen consta de dos partes, el examen oral que también es conocido como TOSE y el examen escrito o computer-based. El examen oral, por su parte, también se compone de dos partes. En la parte A, el alumno recibirá preguntas relacionadas con su trabajo e intereses que se aprecia como una primera toma de contacto. La parte B es un poco más extensa porque se solicitan tres tareas: descripción de la foto, un role-playing y una discussion. En cuanto al examen escrito, hay varias partes: listening, con una sección para vocabulario y otra parte de gramática con 5 tareas diferentes.

El Test Marlins está reconocido por la Organización Marítimo Internacional (IMO) y por el International Shipping Federation (ISF). Así, The Marliner creado por la examinadora Alex Bell se consolida como un buen recurso, ya que en él se encuentra contenido para preparar el examen, así como test de prueba e información sobre el examen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.