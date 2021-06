¿Cómo llevar a cabo un proceso de reestructuración empresarial de forma eficaz con Interim Management?: Manager In Motion Emprendedores de Hoy

El proceso de adaptación estructural al cual se enfrentan las empresas, es un tema que predomina en la actualidad debido a la necesidad de diferenciarse con una propuesta de valor y unas ventajas competitivas robustas para un entorno que se transforma y evoluciona sin parar, desde la tecnología a las preferencias y hábitos de consumo. Para ayudar en la gestión del cambio y para impulsar la transformación de las organizaciones se creó Manager In Motion, un business partner de servicios Interim Management. Una comunidad de Interim Managers que genera mejoras en todos los ámbitos de gestión que lo requieran para conseguir una transformación eficiente y sostenible.

Las ventajas de contar con Interim Manager La función y propósito de un Interim Manager está basada en lograr objetivos y transformación de la empresa de manera eficaz y en corto tiempo. Esto se debe a que las funciones de este director ejecutivo interino se dan por un periodo temporal, que puede ir de unos meses a un año, según el alcance de la transformación requerida. Por lo tanto, el Interim Manager analiza las raíces del problema con una mirada y un enfoque diferente y define con gran agilidad el plan de actuación para desplegar una implementación eficiente.

En Manager in Motion se caracterizan por su pasión por hacer crecer y reforzar al equipo interno durante el trascurso de la misión, con un liderazgo temporal que asegure un traspaso de experiencia adquirida por el Interim con los años y proyectos de reestructuración liderados.

Expertos en la reorganización empresarial Hoy en día mantener la estabilidad de las empresas es una tarea ardua y difícil de llevar a cabo si no se utilizan aspectos esenciales para lograr el éxito y alcanzar los objetivos. Por este motivo, en Manager In Motion cuentan con una comunidad experta en reorganización empresarial, priorizando la tesorería, la solvencia y la rentabilidad.

A partir de estos ejes financieros, llevan a cabo la reestructuración de la empresa, empezando por la reducción de costes (entre acreedores y dimensionado de plantilla), donde se cuidan mucho los aspectos como la comunicación interna/externa de la reorganización y la motivación de equipos, aplicación de medidas para aumentar la productividad, reestructuración de deudas y fidelización de clientes.

Con estos fundamentales de reestructuración empresarial urgente, las compañías pueden alcanzar su meta de sobrevivencia para consolidar su estructura y pasar a una fase de recuperación.

