Héctor Gómez del Campo presenta una trama de traiciones y ambiciones en su nueva novela 'La Quinta Nación'

martes, 29 de junio de 2021, 18:05 h (CET) El increíble universo creado por el autor, repleto de misterio y aventuras conseguirá adentrar al lector en un mundo de fantasía del que no querrá salir Aventuras, asesinatos, mercenarios, profetas, traición… Estos son algunos de los ingredientes que conforman la cautivadora novela de Héctor Gómez del Campo, La Quinta Nación (Amazon).

La historia de este libro se sitúa en la ciudad ficticia de Ara Nastra, capital del reino de la Alianza, un continente formado por distintas naciones independientes de las que provienen algunos de los protagonistas de la obra.

"Desde un primer momento supe que quería plasmar un conflicto entre cuatro naciones, muy distintas entre sí, en el que toda la tensión se concentrase en un único escenario concreto, en este caso la ciudad de Ara Nastra. Un lugar que, en principio, es un enclave neutral y se encuentra fuera del control de cualquier nación".

La estabilidad de la ciudad se ve comprometida cuando comienzan ciertas revueltas en lo que debería ser un festejo tras el final de la Gran Guerra que enfrentó a las naciones que componen Alianza. El motivo de estos disturbios es la kraí, un mineral que sirve como una poderosa fuente de energía y cuya exigüidad anuncia la inminente ruptura de paz en la que se encuentra el continente, sumergiendo a la ciudad en un ambiente de inquietud y temor que ni siquiera la Guardia Neutral puede paliar.

"El lector de La Quinta Nación descubrirá que no es una novela fantástica de caballeros y dragones, sino una novela de intriga política desarrollada en un mundo ficticio con tintes fantásticos. Pero pese a ser fantástica pretende ser un espejo de la sociedad. El ser humano siempre ha promovido guerras y conflictos por controlar los recursos naturales, para mí no había trama más creíble y fácil de comprender que esta".

De la mano de personajes perfectamente construidos como Prist, Emmanuel o Yugmer, entre otros, el escritor Héctor Gómez del Campo adentra al lector al maravilloso mundo de Ara Nastra, recorriendo sus calles y distritos, todos ellos detallados con una maestría que se puede apreciar en el estilo ameno, dinámico y visual del autor.

"Cuando empecé a escribir solo tenía claro el inicio y el final de la novela. Todo lo demás fue gestándose poco a poco, y eso es lo que más me ha gustado del proceso de escritura: que todo fuera tomando forma de manera lógica según avanzaba en la historia. Para mí no ha sido crear todo un mundo de la nada, sino irlo descubriendo poco a poco. Cada vez que daba con algo que me gustaba me decía a mí mismo: "'esto tiene que ser así, sí o sí' y dejaba de ser una posibilidad para convertirse en una realidad".

Con una atmósfera sombría e intrigante y elementos tan atractivos como la existencia de una misteriosa hermandad que pretende instaurar por la fuerza un sistema regido por una antigua profecía que predijo el descubrimiento de la kraí y el choque de ambiciones que se da entre los personajes, Héctor Gómez del Campo hace de esta obra una novela original y muy recomendable para todos aquellos amantes de la literatura fantástica, pues contiene todo lo que se espera en un clásico del género.

Los lectores ávidos de fantasía están de enhorabuena, pues La Quinta Nación es el primer tomo de una saga, La Balada del Ocaso, que les permitirá descubrir más sobre este mundo y sus protagonistas.

El debut literario de Héctor Gómez del Campo, La Quinta Nación, ya está disponible en Amazon para disfrute de los lectores.

