Wild Code School se une al Plan Circular Fundación Universia Comunicae

martes, 29 de junio de 2021, 18:13 h (CET) La escuela de bootcamp suma esfuerzos con la Fundación Universia, que cuenta con el apoyo del Banco Santander, para facilitar el acceso de colectivos más vulnerables a la formación para optar a las profesiones digitales más demandadas Alrededor de 300.000 empleos se crearán en España con motivo de la transformación digital de las empresas, unos puestos laborales que deberán ser cubiertos por profesionales con competencias clave en el ámbito tecnológico. Conscientes de la necesidad que existe de formación en este campo, Wild Code School ha respondido a la llamada de la Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, en su lanzamiento del Plan Circular Fundación Universia, una alternativa de pago innovadora y responsable, comprometida con la empleabilidad de estudiantes y profesionales.

De este modo, los estudiantes de Wild Code School podrán solicitar el acceso a la formación de los distintos programas que ofrece la escuela de bootcamp de programación y desarrollo web líder en Europa a través de la Fundación Universia. Esta institución anticipará el coste de la formación a los estudiantes, que devolverán el importe del curso en pequeñas cuotas mensuales, con un vencimiento a los 40 meses, sin intereses (no es un préstamo, ni un crédito) y solo si consiguen un empleo y el salario supera los 18.000 euros brutos anuales.

Esta solución forma parte del compromiso de Wild Code School para acercar su formación de calidad a todos los estudiantes, para promover la diversidad e inclusión en las profesiones de alta demanda, sobre todo de los colectivos más desfavorecidos, como personas en situación de desempleo, rentas bajas o con una discapacidad.

Los programas bootcamp de Wild Code School están basados en un modelo de aprendizaje experiencial learning by doing y orientados a obtener habilidades prácticas en un plazo de máximo de nueve meses. Gracias a esta formación, los participantes adquieren conocimientos técnicos en la materia de forma rápida y eficaz, sin necesidad de tener experiencia o conocimientos previos. Con la formación bootcamp de Wild Code School es posible adquirir conocimientos digitales de forma intensiva, lo que permite reorientar la carrera profesional en poco tiempo.

El talento digital del mañana

Wild Code School es una red europea de Campus tecnológicos que ofrece un programa intensivo en cinco meses y 712 horas de duración, para el curso de web development, es decir, programación aplicada al desarrollo de páginas en internet y estructuras subyacentes, con un factor especial que la diferencia de otros centros, pues embarca a los alumnos en "proyectos reales", donde trabajan desde el primer día con empresas asociadas en el desarrollo de pequeñas tecnologías, familiarizándose así con el trabajo por proyectos bajo demanda, como en un entorno real.

Wild Code School está comprometida con los profesionales y las empresas para satisfacer la necesidad de preparación de los primeros y la cada vez más alta demanda de talento de los segundos. Para ello, y en pocos meses, forma a profesionales operativos y adaptados a los cambios tecnológicos gracias al enfoque práctico y a los proyectos reales que los estudiantes realizan durante la formación.

Acerca de Wild Code School

Wild Code School es una red internacional de campus que tiene como misión preparar el talento digital del mañana con un enfoque práctico e innovador que consigue formar profesionales preparados para ocupar trabajos tecnológicos. Su metodología híbrida se basa en completar proyectos reales, superar retos en su plataforma en línea Odyssey, ofrecer asesoría laboral personalizada y enseñar las habilidades clave para garantizar que los estudiantes continúen aprendiendo después de graduarse. Sus campus están integrados en los ecosistemas digitales locales y están optimizados para proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje. Su comunidad internacional de alumnos y antiguos alumnos se apoya continuamente entre sí tanto profesional como personalmente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.