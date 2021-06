San Juan en Teca Sàbat: ideas, trabajo y mucha ilusión

Esta empresa de restauración profesional hace coincidir uno de los momentos con más demanda del año para sacar el máximo rendimiento a su catálogo de cocas saladas En Teca Sàbat se viven los días previos a la Verbena de San Juan con mucho trabajo pero también con la misma ilusión de siempre, reforzados por las buenas noticias ante el coronavirus y la disminución de las restricciones sanitarias. Es un momento especial para su equipo, no solo porque es una época de mucha demanda sino también porque es una fiesta que se vive de una manera muy intensa y en el que la coca es un elemento esencial. Por eso trabajan estos días para que las cocas tengan todo el gusto que le da la elaboración artesana y puedan llegar a sus clientes en las mejores condiciones.

Concretamente, la especialidad de Teca Sàbat es la elaboración de cocas saladas, con una larga tradición previa. Del mismo modo que las cocas que se elaboraban en los hornos de los pueblos antiguamente, utilizan los mismos ingredientes para conseguir los sabores de toda la vida: cocas con ingredientes como verduras del huerto (berenjenas, cebolla, pimiento, tomate, etc) pero también carne y pescado.

Con el uso de este tipo de ingredientes de proximidad y alta calidad han hecho que este producto se haya convertido, con el tiempo, en variedades de cocas saladas muy populares en Sant Cugat del Vallès, con variantes diversas para adaptarlas a todos los gustos.

En Teca Sàbat ya hace años que venden tanto en las tiendas como en los acontecimientos que organizan: todas tienen una base muy fina, preparada con agua para que quede crujiente, con un poco de sal y aceite.

Los profesionales de este obrador las preparan de diferentes tipos: con una base de tomate natural, de anchoas, cebolla, pimiento verde y rojo, y aceite de oliva; de morcilla, con una base de cebolla y pimienta roja como condimento, que le da un toque de color y gusto ideales; de queso de cabra, con berenjena y pimientos escalivats como en casa; o de salmón ahumado entre otros, un éxito que decora la mesa además de tener un gusto único, marca de la casa.

Uno de los secretos de sus cocas son los ingredientes naturales y las materias primas. Todo es producto fresco y de proximidad: desde las verduras, que compran enteras y cortan a láminas y trozos, hasta los pescados y las carnes. También es determinante su elaboración, necesariamente larga, para que las verduras queden bien escalivadas, así como utilizar un horno especial, de más de 45 años y que es ideal por la óptima cocción de las cocas.

La coca salada de Teca Sàbat es ideal como complemento para las comidas pero también como plato principal, sean aperitivos, comidas o cenas; o también para merienda en cualquier época del año. Eso sí, como es un producto fresco, recomiendan que se consuma acabada de comprar y no guardarla demasiado tiempo con tal de que no se eche a perder: el motivo perfecto para no dejar lo más mínimo en el plato en una ocasión especial como la verbena de San Juan.