Novicap lanza Dynamic Discounting, un programa de descuentos por pronto pago a proveedores

martes, 29 de junio de 2021, 16:57 h (CET) La fintech es la primera empresa especializada en soluciones de financiación y optimización del circulante en España que democratiza el acceso a programas de descuentos por pronto pago a proveedores para miles de empresas Con el fin de democratizar el acceso a programas de descuento por pronto pago a proveedores a miles de empresas en España, Novicap lanza su programa de Dynamic Discounting. El Dynamic Discounting es una solución financiera de gestión de pagos a proveedores que permite a las empresas utilizar su excedente de tesorería para ofrecer anticipos a sus proveedores a través de un programa de descuentos por pronto pago.

Si a la complicada situación económica, se le suma que España es el segundo país de la Unión Europea donde la banca más recauda por los depósitos a las empresas, tan solo superado por Alemania según el BCE, las empresas españolas se enfrentan a un serio problema. El efecto que las políticas del BCE de tipos de interés negativo están teniendo sobre los ahorros y depósitos de las empresas, les ha hecho enfrentarse al gran dilema de qué hacer con sus depósitos de dinero en el banco, con los que hasta hace relativamente poco tiempo obtenían una rentabilidad. Ahora, las entidades financieras les cobran por la misma actividad y ese coste aumenta cada vez más.

Tal es así que, el pasado mes de octubre, el interés medio que las entidades financieras cobraron a las empresas por el dinero depositado y por líneas de crédito no dispuestas ascendió a un 0,32%, una cifra que supuso el máximo histórico en la evolución de los registros del Banco de España.

Ante esta situación, las compañías y sus directores financieros han empezado a buscar alternativas para su exceso de liquidez, pero muchas de las opciones existentes otorgan muy poca rentabilidad, aportan poca liquidez o tienen un riesgo muy elevado. Como alternativas a estas opciones, existen productos de inversión innovadores que ofrecen una interesante rentabilidad con un riesgo moderado; pero solo están disponibles para empresas muy selectas.

El programa de la ‘fintech’ especializada en soluciones de financiación y optimización del circulante, está dirigido a empresas con una facturación superior a 40 millones de euros (con más de 1 millón de euros en caja o líneas de crédito disponibles por ese importe) y no supone un riesgo al tratarse de facturas pendientes de pago de la propia empresa, además de proporcionar una mejora del margen del EBITDA de hasta un 12%.

Entre otras ventajas del programa, se encuentran: la mejora de la relación con los proveedores, el impacto positivo en la cadena de suministro, así como la mejora del margen bruto de las ventas, con un impacto directo en el margen del EBITDA.

“En Novicap siempre consideramos las necesidades de las empresas y de los directores financieros. Nos anticipamos a las limitaciones que sufren y ponemos a su alcance todos los métodos disponibles para mejorar su circulante, gracias a nuestra tecnología aplicada a las finanzas para adaptarnos de forma personalizada a cada cliente. Este producto es solo el principio de nuestro objetivo de crear un conjunto de soluciones para que las empresas puedan financiar y optimizar su circulante”, asegura Marc Antoni Macià, cofundador y COO de Novicap.

