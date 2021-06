Este verano se firmarán 1,24 millones de contratos en España, de los cuales 136.200 estarán vinculados a las rebajas Comunicae

martes, 29 de junio de 2021, 17:03 h (CET) Adecco prevé que entre junio y septiembre se experimente un incremento interanual en la contratación del 20,4%, que supone la firma de más de 1.243.000 contratos en nuestro país (210.000 más que en 2020), de los cuales 136.200 estarán vinculados a las rebajas, un 14% más con respecto al año pasado Empieza el verano y con él la época de vacaciones, rebajas y un repunte en la contratación. El empleo y la economía se benefician de esta campaña y surgen nuevas posiciones y oportunidades laborales. El auge del turismo estival unido a los mejores datos sanitarios, con casi el 50% de la población española vacunada con una dosis, y con medidas de relajación como el fin del uso de mascarillas al aire libre o la ampliación de horarios para la hostelería, crea un escenario muy propicio para la recuperación y creación de empleo en sectores muy diversos, y afectará positivamente a la campaña de verano y rebajas de 2021.

Así, en este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se experimente un incremento interanual en la contratación del 20,4%, que supone la firma de más de 1.243.000 contratos en nuestro país, de los cuales casi 147.000 estarán vinculados a la campaña de rebajas, un 14,5% más con respecto al año pasado.

En palabras de Rubén Castro, director de Adecco Staffing: “hemos vivido un año muy duro de cara al empleo, alcanzando tasas de paro nunca vistas, un récord de personas afectadas por ERTEs, incertidumbre…, pero es el momento de revertir esta situación y empezar poco a poco a recuperar los niveles de empleo previos al estallido de esta crisis. Sin duda, durante los próximos meses muchas de las personas que siguen acogidas a un ERTE podrán reincorporarse al mercado de trabajo y, además, será el momento en que sectores más castigados como la hostelería y el turismo puedan reactivarse a buen ritmo de facturación y contratación de personal”.

La campaña de verano en las CC.AA.

Si se atiende al número de contratos que se celebrarán entre los meses de junio a septiembre, un año más Cataluña es la autonomía líder en creación de empleo en la campaña estival, como ya viene siendo habitual, con una previsión de más de 209.500 nuevos contratos de puesta a disposición. Le siguen la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que han adelantado a Madrid en el ranking y generarán casi 156.000 y 150.000 empleos respectivamente. La Comunidad de Madrid desciende en la tabla y se sitúa cuarta en creación de empleo, con 145.100 puestos de trabajo y cierra el top 5 Andalucía con 129.200 contratos previstos.

Estas cinco comunidades suman dos tercios del total de contratos que se realizarán en la campaña de verano, lo que demuestra, una vez más, la gran concentración territorial que tiene lugar en los principales períodos de contratación. Este desequilibrio puede deberse en parte al importante componente turístico de estas zonas en contraposición a otras en las que, o bien la afluencia de turistas es menor o bien sus economías están más diversificadas y el peso del turismo no es tan representativo como en estas. Además, del peso que estas comunidades tienen en el empleo nacional. Pero en general, todas las regiones verán una notable mejoría en el empleo.

A partir de este punto, las contrataciones descienden notablemente en cuanto a número absoluto de contratos firmados. Aquí se ubican Castilla y León, con más de 75.600 empleos, Galicia, con más de 65.500, y Castilla-la Mancha, donde se crearán 63.300 nuevos puestos de trabajo.

Entre los 58.000 y los 52.000 empleos se posicionan Navarra (57.500), Aragón (56.300) y País Vasco (52.000). Les sigue Cantabria, dónde se espera que se firmen casi 32.300 contratos.

Hacia la mitad baja de la tabla se sitúan Canarias, donde se esperan alcanzar más de 18.600 contrataciones, Asturias, con cerca de 12.300, y La Rioja, con la previsión de 10.300 nuevos puestos de trabajo. El ranking autonómico lo cierran las regiones de Extremadura, con más de 5.000 nuevos empleos, y desciende a la última posición Baleares, que superará los 4.400 contratos.

Como ya ha ocurrido en años anteriores, en esta campaña se espera que en todas las comunidades se incremente la contratación con relación al año anterior. El mayor crecimiento interanual lo experimentará Navarra, donde el número de empleos estivales crecerá un 60% más que en 2020. La campaña de verano 2020 en la Comunidad Foral fue casi inexistente con diferentes brotes a lo largo de los meses de verano que llevaron a tomar medidas más restrictivas y a reducir la contratación notablemente, de ahí ese gran incremento interanual.

Tras ella se sitúan los dos archipiélagos, Canarias y Baleares, con un incremento ambas del 50% interanual, sujeto a la llegada de turistas extranjeros de todas las nacionalidades.

La Comunidad Valenciana y Extremadura verán aumentar el número de empleos un 36% y un 29%, respectivamente, esto es, el cuarto y quinto mayor crecimiento del país. Les siguen la Región de Murcia, Aragón y Asturias, cuya contratación evolucionará a un ritmo del 20% interanual cada una, al igual que la media nacional (+20,4%).

A continuación, se situarán las regiones de Galicia, Cataluña y Andalucía que cogen impulso este verano con una previsión de subida del 19%, 18% y 17%, respectivamente. Por debajo se sitúan Cantabria y Castilla y León, que experimentarán un aumento del 15% y 14%, respectivamente.

Las menores subidas las vivirán la Comunidad de Madrid y País Vasco, cuya contratación crecerá un 12% en cada una. Por último, La Rioja y Castilla-La Mancha serán las autonomías que experimentarán el menor incremento interanual, aunque será positivo, de un 10%.

La contratación en la campaña de rebajas

Las rebajas siempre suponen un importante repunte del empleo en nuestro país. En esta época, las atractivas ofertas de las diferentes empresas favorecen el aumento del consumo que se traduce en un crecimiento notable en la demanda de trabajadores temporales para hacer frente a esas necesidades. Y como ya han comentado, Adecco prevé que estas rebajas generen alrededor de 136.200 contratos, lo que supone un incremento interanual del 14%.

A nivel autonómico, e igual que la campaña estival, Cataluña liderará la contratación con casi 27.000 empleos, lo que supone un incremento del 16,7% respecto a las rebajas de 2020. Tras ella, se sitúa la Comunidad de Madrid, con más de 16.500 nuevos puestos de trabajo, es la autonomía donde se espera el mayor crecimiento interanual en las rebajas (+18%). Muy cerca queda tercera la Comunidad Valenciana, con la previsión de 16.400 contratos (+16,5%).

Andalucía y Castilla y León cierran este top 5 con cerca de 16.150 y más de 9.600 empleos respectivamente, una subida de un 12,2% y un 12,9%, respectivamente, con respecto al 2020.

Tras ellas, las comunidades que firmarán entre 9.000 y 7.000 contratos de puesta a disposición son Castilla-La Mancha (8.700), la Región de Murcia (8.000), Galicia (7.300) y País Vasco (6.840). Todas experimentarán un aumento interanual entre el 14% y el 12%, salvo Murcia, donde el incremento será de un 7% de cumplirse las previsiones. Les sigue a poca distancia Aragón, que se quedará cerca de los 6.200 empleos durante el periodo de rebajas, con un incremento de un 11,6%.

Por debajo de los 5.000 contratos de puesta a disposición y un crecimiento interanual del 10% se encuentran el resto de comunidades autónomas. Navarra generará en torno a 4.500 empleos y Cantabria realizará casi 3.500 contratos. Hacia el final del ranking de esta campaña de rebajas y con menos de 2.000 empleos y una subida del 10% están Canarias, con 1.700 contrataciones, Asturias, que ofrecerá en torno a 1.450 nuevas oportunidades laborales y La Rioja, que creará casi 1.100 nuevos puestos de trabajo.

Las regiones que menos contrataciones realizarán en esta campaña de rebajas serán, como viene siendo costumbre, Extremadura y Baleares. Aun así, los extremeños crearán 660 nuevos empleos (+10%), y los baleares 550, con un aumento del 15% con respecto a las rebajas anteriores.

El turismo y el comercio impulsarán el empleo

La temporada estival en nuestro país es sinónimo de un gran repunte del sector turístico y la hostelería, con especial incidencia en las zonas de costa y las principales ciudades, que son las que concentran la mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Las empresas tienen buenas previsiones de cara a este verano, lo que se traduce en una mayor demanda de profesionales y un impulso en la contratación, tras meses donde la caída de la actividad y la incertidumbre han golpeado al principal motor de nuestra economía.

El aumento de la actividad turística también fomentará el empleo en otros sectores relacionados estrechamente con este, en concreto el aeroportuario, el sector servicios, y el de logística y transporte. Todos ellos tendrán necesidad de incorporar trabajadores tras estos meses de parón y ERTES. Pero no serán los únicos: Alimentación y Bebidas, distribución, Contact Center y muchas otras industrias auxiliares se verán beneficiadas de la apertura del turismo nacional e internacional.

Estos sectores tradicionalmente importantes en nuestra economía vuelven a cobrar fuerza, y otros como el comercio electrónico seguirán creciendo y generando empleo. Como es habitual en las rebajas, el comercio físico y el retail serán protagonistas; y el e-Commerce, el gran consumo, la distribución, la logística, y el transporte serán sectores también beneficiados y seguirán generando empleo en esta época.

Cada año las rebajas crean nuevas oportunidades de empleo en nuestro país, aunque desde que se liberaron los periodos obligatorios de rebajas se ha diluido la fuerza de esta campaña. Tradicionalmente el sector más reforzado en este periodo es el del comercio, que demanda la incorporación de profesionales que agilicen el alto volumen de trabajo que se concentra en estas fechas.

Los perfiles más demandados durante el verano

Los perfiles más solicitados durante la campaña estival y las rebajas son diversos y varían en función de la región y el sector.

Como han comentado, la actividad turística y la hostelería serán protagonistas, y se demandarán camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareros de piso, monitores de tiempo libre o animadores y socorristas.

En las rebajas aumentará la necesidad de personal para el comercio físico y se buscarán perfiles como dependientes, promotores comerciales, ayudantes en tienda, cajeros, etc. Este pasado año tan atípico donde se ha vivido una pandemia mundial sin precedentes ha provocado un cambio en los hábitos de consumo de los españoles y el e-Commerce ha experimentado un auge. Ya no solo se demanda personal para las tiendas físicas, sino que, gracias al comercio online, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos online: empaquetadores, reponedores, mozos, preparadores de pedidos, responsables de stock, y carretilleros.

Además, como sucedió el verano pasado, surgen nuevas profesiones que se unen a estas contrataciones estivales. Se trata de perfiles que no existían antes de la COVID-19: desinfectadores de ropa y espacios, rastreadores, auxiliares de playa (se encargan de controlar el acceso a las playas, evitan aglomeraciones, asignan parcelas en aquellas costas donde se vaya a mantener este sistema, etc.).

