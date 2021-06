ReSound, uno de los patrocinadores el XXXII Congreso Internacional de la AELFA-IF Comunicae

martes, 29 de junio de 2021, 13:09 h (CET) Lo organiza la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF) y se celebrará en modalidad online durante los días 1 al 3 de julio de 2021, bajo el lema 'Comunicación: Derecho y Calidad de Vida' Dada la situación de pandemia global y con el afán de mantener el compromiso de realizar el congreso bianual, AELFA-IF ha optado por la modalidad online, lo que facilita la participación de académicos, profesionales y estudiantes de diferentes países y continentes. La organización ha invitado a ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y se espera que el número de congresistas supere las 400 personas, habitual en los anteriores congresos presenciales.

El programa aborda todo el abanico de temáticas de interés del logopeda, desde la atención logopédica e interdisciplinar a las alteraciones del lenguaje, el habla, la voz, la audición y las funciones orales no verbales (respiración, succión, deglución, masticación). “ReSound apoya eventos y congresos que tienen que ver con el esfuerzo por formar y divulgar para que las personas se puedan comunicar mejor”, señala José Luis Otero, director general de ReSound, al respecto del patrocinio.

La organización le corresponde a la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF), una asociación de carácter científico de ámbito nacional, fundada por el Dr. Jordi Perelló en 1960, que desarrolla actividades formativas, científicas y técnicas para el estudio de la fonación, el lenguaje, la audición y la comunicación del individuo -con la inclusión de las funciones orales no verbales (respiración, succión, deglución, masticación)- a lo largo del ciclo vital en sus aspectos tanto normales como patológicos, por lo que propicia la celebración de actividades como conferencias, coloquios, jornadas, debates, seminarios y congresos.

Los objetivos que impulsan a AELFA-IF a celebrar este congreso es ofrecer a los asociados, así como a los estudiantes y a los profesionales afines, un evento de calidad que represente un espacio de aprendizaje y de intercambio profesional, con un impacto directo en la práctica asistencial y en el avance científico.

Las características de este congreso, internacional y en modalidad online, ofrecen interesantes oportunidades de internacionalización. Por lo tanto, los contactos que la AELFA-IF mantiene con la IALP, ESLA, RCSLT, ASHA y otras sociedades científicas y profesionales, permitirán hacer promoción internacional, de modo que sus marcas tendrán un impacto global.

