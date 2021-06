Sprout World propone diseñar un lápiz propio plantable para utilizar en las celebraciones más personales Comunicae

martes, 29 de junio de 2021, 12:41 h (CET) Desde ahora es posible personalizar el lápiz plantable de Sprout desde 10 unidades. Ideal para bodas, bautizos, comuniones, "tarjetas de visita", babyshowers, cumpleaños, aniversarios Sprout World (www.sproutworld.com), la startup ecológica que ha revolucionado el mercado de productos medioambientales con sus lápices plantables patentados, presenta un nuevo servicio exclusivo de personalización que permitirá diseñar un lápiz único para cualquier celebración: cumpleaños, bautizos, comuniones o bodas.

La startup propone diseñar el lápiz Sprout plantable con un texto personal y así sorprender a los invitados haciendo que recuerden ese día especial.

Sprout World permite desde hoy personalizar los lápices y así poder regalarlos en cualquier tipo de celebración personal como los babyshowers, cumpleaños, graduaciones o aniversarios. Cualquier momento es perfecto para hacer un regalo ecológico que además es original y desde ahora también muy personal.

A medida que el mundo se abre de nuevo y hace posible las celebraciones, Sprout World ha lanzado un concepto nuevo y muy demandado en torno a sus famosos lápices de semillas:

Hasta ahora Sprout World sólo permitía personalizar los lápices plantables a las empresas que hacían pedidos grandes. Desde hoy, los consumidores también podrán comprarlos y personalizarlos para pedidos desde 10 a 400 lápices.

Un nuevo mercado para consumidores ecológicos

Esto abre un mercado completamente nuevo para Sprout World, dice el fundador y CEO Michael Stausholm.

Michael Stausholm, CEO de Sprout World, explica, "En los últimos años, la gente ha estado preguntando si se podían hacer lápices plantables para su boda con la fecha y los nombres de la pareja. Nos complace anunciar que ya es posible como servicio en la tienda web de Sprout World".

¿Quién no quiere obsequios de boda originales y personales que su invitado pueda llevar a casa, plantar y convertir en algo hermoso como un girasol, un tomate cherry o un poco de albahaca?

Michael Stausholm dice que el concepto ha tenido una gran demanda desde el principio y, debido a la elección de los mensajes en los lápices, puede ver que las bodas no son la única celebración por la que los lápices Sprout son populares.

Además de ser utilizado como un lápiz “reserva la fecha” para bodas o un regalo colocado sobre el plato de cada invitado, el lápiz también está siendo diseñado con nombres de bebés para baby showers o bautizos, y para fiestas de cumpleaños o aniversarios.

La tendencia de "no tirar, crecer" está aumentando

Los consumidores son cada vez más conscientes de lo que están comprando y de lo que transmiten con ese tipo de consumismo. La sostenibilidad se ha convertido en una filosofía de vida para mucha gente y esta tendencia seguirá aumentando. Se ha convertido en algo imprescindible en el día a día.

La idea que transmite el lápiz Sprout es que se puede plantar después de utilizar y darle una nueva vida una vez que sea demasiado corto para escribir. Esto hace pensar en qué más se puede hacer en el día a día para dejar un impacto positivo en el planeta.

¿Una tarjeta de visita como un lápiz plantable?

Otra idea para sacar partido a este nuevo servicio de personalización de lápices plantables de Sprout World tiene su objetivo puesto en las personas trabajadoras que quieren que su tarjeta de presentación se destaque entre la multitud.

Se puede utilizar el lápiz plantable para que refleje la información personal de contacto: correo electrónico, teléfono y el nombre impresos en los lápices para distribuir en ferias, reuniones, seminarios o conferencias.

Así es como funciona:

Acceder a la tienda web de Sprout World:

https://shop.sproutworld.com/products/personalized-pencils

Elegir la semilla

Elegir la fuente y diseñar el texto

Elegir comprar los lápices solos o con una sola tarjeta que tiene una guía de plantación en la parte posterior Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wild Code School se une al Plan Circular Fundación Universia Héctor Gómez del Campo presenta una trama de traiciones y ambiciones en su nueva novela 'La Quinta Nación' MicroPlanet participa en las XI Jornadas de Calidad y Seguridad Alimentaria 2021 San Juan en Teca Sàbat: ideas, trabajo y mucha ilusión La venta online de servicios funerarios de forma anticipada llega al mercado