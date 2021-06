Beatclap impulsa el sector musical español con ayudas económicas para los artistas Comunicae

martes, 29 de junio de 2021, 12:53 h (CET) Para contribuir a la superación de la crisis en la industria musical española a consecuencia de la COVID-19, la nueva startup española de distribución digital de música y vídeo, Beatclap, cede el 50% de sus beneficios a los artistas socios de la Sociedad de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) Hasta la llegada de la COVID-19, el verano siempre ha sido la época de mayor consumo de música gracias a conciertos y festivales, es por eso que Beatclap lanza ahora estas ayudas junto a la Sociedad de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) para todos los socios del reconocido organismo nacional.

Este programa de ayudas se presenta como una “vacuna” para el sector y tiene como objetivo impulsar el crecimiento de artistas en el panorama artístico nacional. A través de esta colaboración, la nueva compañía de distribución digital de música y vídeo pretende que los intérpretes puedan dar a conocer sus trabajos musicales en las principales plataformas disponibles en todo el mundo como Spotify, iTunes Store, Amazon Music, etc.

Medidas para apoyar al sector musical en España

Debido a la cancelación de conciertos, festivales y otras actividades musicales en vivo, el sector musical ha sufrido pérdidas de más de 1000 millones de euros en 2020. En este contexto, con la temporada estival y la aceleración del proceso de vacunación como telón de fondo, este programa de “Ayudas COVID-19” aumentará los royalties de los músicos hasta enero de 2022. Beatclap cederá el 50% de sus beneficios a todos aquellos artistas socios de la Sociedad de Artistas e Intérpretes de España que lo soliciten.

“La industria cultural se ha visto fuertemente afectada por la pandemia, en especial el sector musical, al que queremos tender una mano en un momento tan crítico. El cierre de este acuerdo con la AIE ayudará a pequeños y grandes artistas a continuar con la creación y expansión de su música en todo el mundo”, en palabras de Jorge Garrido, socio co-fundador de Beatclap.

Beatclap, es una empresa pionera en Management Digital en nuestro país que cuenta ya con la confianza de más de 600 músicos de todo el mundo como Emilio José, Manu Tenorio, Medina Azahara, Pistones, Kike Suárez, Buenas Noches Rose, Pilar Jurado, Alameda, Whisky Caravan, Frathos, Diván du Don o Gussy.

“El nacimiento de una plataforma como Beatclap va a ayudar a muchos artistas a enfrentarse a esta crisis mundial de una manera más sencilla. Gracias a este programa de ayudas, son muchos los músicos que van a poder seguir adelante con sus carreras y dar a conocer sus obras no solo en España sino también a nivel internacional”, en palabras de Emilio José, cantante español de gran prestigio internacional con más de 50 años de carrera musical.

La startup de nueva creación no sólo ofrecerá ayudas económicas en forma de royalties. Los músicos adscritos a la nueva plataforma online ganarán visibilidad mediante posicionamiento de contenidos, inclusión en playlists y acciones comerciales de forma gratuita. La empresa se hará cargo de manera personalizada, de la promoción en redes sociales, la creación de perfiles oficiales, el lanzamiento de singles y pre-escuchas así como de la inclusión de éstos en las diferentes playlists, tanto propias como oficiales, de las plataformas más utilizadas.

www.beatclap.com/ayudas-artistas

https://www.beatclap.com/prensa

Vídeos

Ayudas Covid-19 de Beatclap con la colaboración de AIE.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.