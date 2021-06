Turn IT Easy: automatizar por completo los procesos de una empresa con Odoo Emprendedores de Hoy

Las herramientas tecnológicas desarrollan cada vez más un papel más importante en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Cualquier compañía que trabaje vendiendo un determinado producto o servicio se encuentra en la necesidad de contar con un sistema de gestión (ERP) efectivo, que contribuya a la mejora de todos los procesos internos para que así los clientes finales se sientan más satisfechos. Por esta razón, resulta indispensable contar con un óptimo servicio de tecnologías de la información (IT). La empresa Turn IT Easy ofrece servicios personalizados al cliente para automatizar los procesos de una empresa, gracias al uso de un ERP como Odoo.

La importancia de contar con un buen sistema de gestión de recursos empresariales Un buen sistema de gestión (ERP) permite a las pymes y a las grandes corporaciones optimizar todos sus elementos internos, procesos y automatismos, con el claro objetivo de ofrecerles a sus clientes finales satisfacción, una agradable experiencia de compra o comunicación y fácil.

Los sistemas de gestión en la actualidad se enfocan en la optimización al 100% de las herramientas tecnológicas con que trabajan las empresas para garantizar la agilidad y comunicación de todos los procesos de venta, siendo más eficaces y ágiles, sin realizar tareas repetitivas.

El fundador de Turn IT Easy es Marc Ángel Rodríguez, ingeniero informático licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y formador reconocido de Microsoft, también reconocido por llevar la dirección tecnológica de empresas como Rogasa, Keisy o Vinalium. La empresa cuenta con sedes en Barcelona y Terrassa y más de 25 años de experiencia en el sector de la alimentación, construcción, fabricación, servicios, almacén, comercio electrónico y puntos de venta.

Odoo, la solución para todo tipo de integraciones Turn IT Easy ofrece los mejores servicios IT para empresas. Uno de los más solicitados es Odoo, un software de ERP integrado en la nube, y multidispositivo, ideal para la gestión empresarial de cualquier tipo y tamaño de empresa, garantizando una buena transformación digital. Este sistema cuenta con más de 10.000 aplicaciones que se integran entre sí sin ningún tipo de problema, ayudando a automatizar cada uno de los procesos integrándolos en el mismo sistema, permitiendo trazabilidad y confiabilidad.

Odoo, al ser un software tan completo y personalizable, el cual se alinea con la actualidad tecnológica y se adapta a la gestión del cambio obligatoria, permite a las organizaciones evolucionar y ahorrar gastos en otros servicios IT, asegurando una escalabilidad y alineación con nuevos objetivos de negocio. Además, Odoo es de código abierto y disponible para todo el personal de la empresa, es fácil de utilizar y de integrar, seguro, flexible y escalable.

Turn IT Easy está en contacto directo con sus clientes desde la distancia y es que, en eso consiste la era tecnológica.

Los interesados pueden contactar con Turn IT Easy mediante su formulario de contacto, por correo a erp@turniteasy.com o bien por vía telefónica.

