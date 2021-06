Turn IT Easy: la satisfacción de los clientes, el mayor objetivo de la compañía a la hora de ofrecer servicios IT Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de junio de 2021, 19:00 h (CET)

Para conseguir optimizar los procesos de trabajo de una empresa, es necesaria la tecnología. A pesar de que esta necesidad sea una realidad, en el mercado laboral existe una notoria falta de personal capacitado para administrar las herramientas tecnológicas que actualmente existen. Compañías como Turn IT Easy han puesto fin a este vacío ofreciendo servicios IT (Tecnologías de la Información), los cuales cuentan con auténticos expertos de gestión tecnológica empresarial, asegurando sencillez, seguridad, servicio y automatización.

Sistema de gestión (ERP) Odoo y ofimática con Microsoft 365 El desarrollo económico de toda pyme va de la mano de una buena administración empresarial. En un inicio puede resultar muy complicado contratar todo el personal para realizar una gestión de lo que sería el CRM (Customer Relationship Management) para gestionar los parámetros de los clientes de una empresa.

Con servicios IT, se puede realizar la contratación de múltiples soluciones para este tipo de problemas, entre los cuales destacan planes y servicios Odoo. El éxito de este sistema se debe a que el algoritmo de Odoo cuenta con la base de datos de toda una empresa y los aloja en un solo lugar. Esto hace que al momento de actualizar algún dato o realizar un análisis, este tenga todos los datos necesarios de las diferentes áreas y ofrezca la solución más eficiente según el estado de la empresa.

Además, siendo igual de importante, traslada toda la ofimática, gestión de documentos, gobernanza de la información y seguridad, correo electrónico y reuniones online, a través de los paquetes de Microsoft 365, contando con herramientas como Outlook y Teams.

Resultados inmediatos con ejemplos como el Caso Vinalium y Abac Assessors El primer beneficio que se obtiene al trabajar con Odoo y Microsoft es el ahorro de presupuesto con relación a la cantidad de empleados y horas de trabajo que se le dedica a la gestión de empresa. Si el proyecto se encuentra en proceso de expansión, se puede llevar un control adecuado de todas las sucursales y franquicias.

El caso Vinalium es un claro ejemplo de éxito con Odoo. Esta empresa de venta de licores creó una red de más de 50 tiendas en toda Cataluña. Su éxito se basó en dos factores fundamentales: principalmente la calidad de sus vinos y el segundo factor fue su excelente gestión de empresa. Esta compañía está en el proceso de adaptación tecnológica con Odoo, ofreciendo una transformación digital que no suponga un sobrecoste o poner en riesgo la corporación, evitando paradas y asegurando la continuidad. Vinalium usa los servicios Odoo para llevar un control y gestión simultánea de todas sus tiendas y procesos incluyendo E-Commerce, compras, almacén y punto de venta. De esta manera, se logra saber exactamente cualquier factor que pueda ser importante para la evolución del negocio, y a tiempo real, pudiendo cubrir las necesidades y demandas del consumidor y ofrecer soluciones de manera inmediata a todas las tiendas asociadas al sistema, todo acompañado de un servicio de atención de lunes a domingo de 9:00 horas a 21:00 horas.

El caso Abac Assessors nos lleva al éxito con Microsoft 365, llevando toda su ofimática a la nube de Microsoft, correo electrónico, gestión documental, comunicación con clientes y cumplimiento de directivas de protección de datos, así eliminando sus servidores de archivos y correo, reduciendo riesgos, fuga de información y acogiendo el teletrabajo, llevando a una transformación digital 100%, siendo una gestoría puntera, inmersa en la inmediata aceptación de Odoo para la gestión de sus clientes.

La implementación de servicios IT en las empresas ha pasado de ser una opción a convertirse en un requisito indispensable si se quiere competir en el mercado moderno. Turn IT Easy es una empresa que pone siempre la satisfacción del cliente por delante de su beneficio. Esto ha generado que tengan clientes durante más de 20 años, y que apuesten por su renovación digital y acompañamiento de la mano de Turn IT Easy.

