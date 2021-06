Abogado especialista en divorcios alerta del posible crecimiento en el número de divorcios tras la pandemia Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de junio de 2021, 11:02 h (CET)

El divorcio es una experiencia que para la mayoría puede ser traumática, ya que afecta mucho a las familias e, incluso, a su patrimonio. Para poder lidiar con este proceso y hacer que sea llevadero y seguro para los involucrados, es necesario contar con un abogado con experiencia, capaz de comprender de primera mano todo lo que conlleva una separación matrimonial.

Manuel Pérez pone a disposición de las personas sus servicios de abogado experto en separaciones y divorcios, ya que cuenta con la experiencia personal y conocimientos necesarios para entender con sensibilidad y profesionalismo a sus clientes.

La pandemia ha impactado en las parejas La pandemia por COVID-19 también ha traído consecuencias importantes en las parejas de casados. El estrés generado por la situación extraordinaria, sumado a la convivencia bajo confinamiento, entre otros factores personales agravantes, ha ido desgastando progresivamente la relación matrimonial de muchas parejas.

El abogado experto en divorcios y separaciones, Manuel Pérez, quien cuenta con una larga trayectoria ejerciendo el derecho y experiencia personal en este tema, afirma que esto puede derivar en un aumento en la tasa de divorcios en unos meses, una vez superada la pandemia.

Para muchos, el divorcio puede ser traumático por diferentes factores. Principalmente, por el rompimiento definitivo del vínculo emocional y por lo doloroso que puede llegar a ser el proceso. Sin embargo, el abogado Manuel Pérez asegura que con su experiencia puede llevar a cabo este proceso de una forma que no signifique un trauma para las partes, sino que sea un asunto llevadero y seguro para ambos.

Experiencia profesional y personal En temas delicados como el divorcio, que involucra tan profundamente las emociones de las personas, la experiencia del abogado es determinante para guiar el proceso hacia un fin positivo.

Ahora bien, si el profesional también ha experimentado la separación conyugal, su capacidad de empatía hacia sus clientes será mucho mayor. Este es el caso del abogado Manuel Pérez. No solamente está especializado legalmente en temas de separación y divorcio, sino que además cuenta con experiencia personal.

Sus servicios están disponibles para toda la península y las islas, gracias a un equipo de abogados profesionales y delegaciones repartidas en toda España. De esta manera, según el lugar de residencia del cliente, se le asignará el más cercano a su ubicación.

Los profesionales ofrecen atención personalizada y siempre están al servicio de los intereses de sus clientes y el de sus familias. Además, mantienen en todo momento la empatía, la sensibilidad y el profesionalismo, garantizando la mejor solución, para hacer del proceso algo llevadero para todos.

