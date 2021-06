El doctor García Renedo explica la ozonoterapia para el dolor articular Comunicae

lunes, 28 de junio de 2021, 15:13 h (CET) Se trata de un tratamiento no invasivo, novedoso y con buenos resultados en el dolor La ozonoterapia es un “acto médico”, como terapia o tratamiento que debe ser practicado exclusivamente por especialistas debidamente capacitados. Habitualmente anestesistas, neurocirujanos y traumatólogos, con experiencia en este tipo de infiltraciones, aplicando protocolos de actuación previamente aprobados por sociedades científicas. El traumatólogo García Renedo explica en qué consiste.

El ozono es un gas producido por un generador de ozono a partir de oxígeno puro pasándolo a través de un gradiente de alto voltaje. La ozonoterapia consiste en la administración de una mezcla de oxígeno-ozono a diferentes concentraciones. Es una terapia oxidativa que favorece la formación de sustancias pro-oxidantes y, a la vez, modula el «estrés oxidativo» mediante la activación de los mecanismos antioxidantes endógenos. Tiene acción regeneradora, antiinflamatoria, y analgésica y disminuye el proceso degenerativo.

El uso del ozono médico abarca un amplio número de indicaciones, pero es en la patología músculo-esquelética y tratamiento del dolor donde se han demostrado sus mejores evidencias: dolor musculoesquelético, proceso inflamatorio crónico, autoinmune y degenerativos como la artrosis de las articulaciones como hombro, rodilla, cadera y de columna, procesos inflamatorios agudos como son todo tipo de dolores de espalda, tendinitis, artrosis, fibromialgia y dolores osteoarticulares, como la bursitis de cadera tendinitis del glúteo medio síndrome piramidal, epicondilitis, epitrocetitis, tendinitis bicipital, neuroma de moton, fascitis plantar, etc.

Ventajas de la Ozonoterapia

El ozono infiltrado en articulaciones o tejidos del cuerpo humano posee un importante efecto anti-inflamatorio cuando se aplica a nivel articular y musculoesquelético mediante la producción de vasodilatación en los tejidos corporales, con un aumento en el aporte sanguíneo.

La ozonoterapia mejora la respuesta inmunitaria del organismo y promueve la actividad de la medula en la producción de células sanguíneas y también de células madres. Actúa como modulador en las vías de dolor.

Útil en patología inflamatoria tanto articular, como ligamentosa, tendinosa, muscular y nerviosa.

Permite infiltrar varias articulaciones a la vez, menor riego de sangrado en pacientes anticoagulados o antiagregantes, no provoca interacciones con otros fármacos ni interacciones con patologías como la diabetes y la HTA sin generar efectos tóxicos colaterales, por lo que la hace una terapia muy interesante en pacientes de edad avanzada.

Contraindicaciones de la Ozonoterapia

No se recomienda la administración de ozono en:

Embarazadas.

Hipertiroidismo no controlado.

Favismo (déficit de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa o intolerancia a la harina de almorta).

Status convulsivo.

Consumo de suplementos y alimentos con Vit C y E. Ozonoterapia en artrosis de rodilla y cadera

La ozonoterapia infiltrada intraarticular debido a su acción analgésica y antinflamatoria obtiene unos resultados excelentes en el tratamiento de la artrosis de rodilla y cadera.

Los infiltraciones se realizan de forma ambulatoria con anestesia local, de forma ecoguiada, siendo habitualmente una vez sesión por semana.

Una ventaja importante de esta forma de tratamiento es que está exento de efectos secundarios y complicaciones, pudiendo realizarse tantas veces como sea necesario a lo largo del proceso.

Pueden someterse a esta terapia pacientes diabéticos e hipertensos sin que se modifiquen los niveles de azúcar en sangre y sin aumentar las cifras de tensión arterial.

El tratamiento también está indicado para mejorar el dolor, retrasar la evolución natural del proceso degenerativo y retrasar la cirugía de protésica.

La ozonoterapia intra articular aplicada mediante guía ecográfica aumenta la precisión y por lo tanto mejora los resultados. Con este tratamiento se consigue una disminución importante del dolor sin aparición de efectos secundarios y se convierte en una opción de tratamiento en los casos de artrosis de rodilla y cadera.

La disminución del dolor suele establecerse desde las primeras sesiones de tratamiento, habiéndose establecido una media de 5 sesiones para obtener una mejoría subjetiva.

Combinado con factores de crecimiento

El Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF) o Plasma Rico en Plaquetas (PRP) enriquecido con ozono es una terapia biológica regenerativa que multiplica y aumenta de forma exponencial la capacidad natural de curación y regeneración de los tejidos, amplificando la respuesta regenerativa fisiológica natural del organismo.

La asociación de ozono y plasma rico en factores de crecimiento es útil para tratamiento del dolor en artrosis, tendinosis crónicas desgarros musculares y tendinosos con resultados muy satisfactorios. El tratamiento va encaminado a disminuir el nivel dolor y a frenar o ralentizar el deterioro articular. Los beneficios de esta terapia biológica son: mejorar la rigidez articular, reducir la inflamación y el dolor, regenerar los tejidos y tendones y mejorar la función y movilidad. Estimula los procesos curativos naturales que mejorar la calidad de vida y vivir sin dolor.

Ozonoterapia en dolor de espalda (cervical, dorsal, lumbar)

Los tratamientos farmacológicos en muchos dolores de espalda suelen ser ineficaces debido a que el dolor es ocasionado por la compresión de raíces nerviosas a lo largo del canal medular. Con la edad y a medida que el proceso degenerativo artrósico progresa la incapacidad de andar o incluso de estar de pie va quedando cada vez más limitada.

Todos los pacientes que presentan dolor lumbar, cervical o dorsal pueden tratarse mediante infiltraciones paravertebrales de ozono. Esta técnica está indicada en aquellos pacientes con patología discal lumbar, cervical o dorsal que no responden al tratamiento conservador ni analgésico.

Por ejemplo en la estenosis de canal lumbar, la alternativa a la cirugía son las infiltraciones epidurales en la columna mediante la administración de antiinflamatorios como los corticoides y anestésicos, pero que en pacientes con ciertas patologías añadidas como la diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o trastornos psiquiátricos severos pueden causar efectos secundarios indeseables. Actualmente existe evidencia científica de la eficacia del tratamiento con ozono administrado en el espacio epidural para pacientes con lumbalgia crónica, obteniendo incluso mejores resultados a largo plazo (6 meses) que utilizando corticoides y con la gran ventaja de no presentar ninguno de los efectos secundarios ligados a la infiltración epidural de corticoesteroides. La administración de ozono a nivel epidural estará indicada en todos aquellos pacientes que presenten síntomas de estenosis de canal y no quieran o no puedan operarse.

El tratamiento es totalmente ambulatorio y carece de efectos secundarios y complicaciones disminuyendo de forma importante el grado de dolor en estas personas. El número de sesiones suele ser de 5, realizándose los tratamientos semanalmente, a razón de 1 sesión por semana.

La ozonoterapia se puede combinar con tratamiento de fisioterapia conjuntamente para acelerar la curación y disminución del dolor de una forma más rápida, definitiva y eficaz.

Como en todas las terapias es imprescindible un buen diagnóstico y una correcta valoración de cada paciente para decidir si el tratamiento con ozono es la mejor opción terapéutica que se puede ofrecer en cada caso. La historia clínica, la exploración física del paciente, el estudio de las pruebas de imagen (especialmente Resonancia Magnética) son básicas para poder realizar una adecuada indicación de la técnica.

El tratamiento con ozono tiene la enorme ventaja de la falta de efectos secundarios. A dosis médicas, el ozono estimula el metabolismo celular sin alterar su estructura. Es decir, no afecta al funcionamiento normal de las células y los tejidos. Ello hace posible que pueda repetirse su administración sin las limitaciones que otros tratamientos (por ejemplo los corticoides). Es compatible con otras terapias. En general se produce la mejoría y/o curación en torno al 80% de los casos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Smartick adquiere Leoteca, la plataforma que fomenta la lectura en niños y adolescentes Coliving o Build To Rent, dos alternativas al alquiler tradicional en auge, ¿por qué? Aislar la casa con ventanas de aluminio con RPT AleaSoft: La escalada de precios del Brent, gas y CO2 sigue sin dar un respiro a los mercados europeos Padel View emitirá en streaming el XII Campeonato de Europa de Pádel